"الإمارات للإفتاء الشرعي" يطلق مبادرة لدعم المرضى خلال الشهر الفضيل

أطلق مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مبادرة إنسانية بعنوان "اطمأن / أنت في شهر الرحمة"، وذلك في إطار برامجه المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، وحرصه على تعزيز حضوره الإنساني والإفتائي بين فئات المجتمع، لاسيما المرضى ومن يتولّى رعايتهم في المنشآت الصحية.

وتهدف المبادرة إلى التعريف بالخدمات الإفتائية المتخصصة التي يقدّمها المجلس للمرضى، وبيان الأحكام الشرعية المرتبطة بحالاتهم الصحية، بجانب تعزيز التواصل المباشر معهم خلال الشهر الفضيل.

وتتضمن المبادرة حزمة من الأنشطة والفعاليات النوعية، منها تفعيل زيارات إفتائية ميدانية للمرضى للإجابة عن استفساراتهم الشرعية وتقديم الدعم المعنوي لهم، بجانب تخصيص خط مباشر للحالات التي تستدعي زيارة الكوادر الإفتائية، وتوزيع مجموعة من الإصدارات التوعوية التي تتناول أحكام المريض والمسائل الإفتائية المرتبطة به باللغتين العربية والإنجليزية، فضلًا عن تقديم محاضرات وجلسات إفتائية موجّهة للكوادر الطبية تسهم في توضيح الجوانب الشرعية المرتبطة بعملهم اليومي.

وتأتي المبادرة ضمن جهود المجلس لتوسيع نطاق برامجه المجتمعية خلال عام الأسرة، وترسيخ التكامل بين الرسالة الإفتائية والعمل الإنساني، بما يسهم في دعم المرضى خلال شهر الرحمة، وتعزيز ثقافة العناية والاهتمام بجميع فئات المجتمع.