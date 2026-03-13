الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الإمارات للإفتاء الشرعي" يطلق مبادرة لدعم المرضى خلال الشهر الفضيل

شعار مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
13 مارس 2026 12:03

أطلق مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مبادرة إنسانية بعنوان "اطمأن / أنت في شهر الرحمة"، وذلك في إطار برامجه المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، وحرصه على تعزيز حضوره الإنساني والإفتائي بين فئات المجتمع، لاسيما المرضى ومن يتولّى رعايتهم في المنشآت الصحية.

 

وتهدف المبادرة إلى التعريف بالخدمات الإفتائية المتخصصة التي يقدّمها المجلس للمرضى، وبيان الأحكام الشرعية المرتبطة بحالاتهم الصحية، بجانب تعزيز التواصل المباشر معهم خلال الشهر الفضيل.

 

أخبار ذات صلة
«الإمارات للإفتاء» يحتفي بـ«يوم زايد»
"الإمارات للإفتاء الشرعي" يطلق "أسرتنا في شهر رمضان"

وتتضمن المبادرة حزمة من الأنشطة والفعاليات النوعية، منها تفعيل زيارات إفتائية ميدانية للمرضى للإجابة عن استفساراتهم الشرعية وتقديم الدعم المعنوي لهم، بجانب تخصيص خط مباشر للحالات التي تستدعي زيارة الكوادر الإفتائية، وتوزيع مجموعة من الإصدارات التوعوية التي تتناول أحكام المريض والمسائل الإفتائية المرتبطة به باللغتين العربية والإنجليزية، فضلًا عن تقديم محاضرات وجلسات إفتائية موجّهة للكوادر الطبية تسهم في توضيح الجوانب الشرعية المرتبطة بعملهم اليومي.

 

وتأتي المبادرة ضمن جهود المجلس لتوسيع نطاق برامجه المجتمعية خلال عام الأسرة، وترسيخ التكامل بين الرسالة الإفتائية والعمل الإنساني، بما يسهم في دعم المرضى خلال شهر الرحمة، وتعزيز ثقافة العناية والاهتمام بجميع فئات المجتمع.

 

المصدر: وام
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
آخر الأخبار
ابحث عن النشأة.. فالفيردي «قلب الأسد» ورجل مدريد الحديدي!!
الرياضة
ابحث عن النشأة.. فالفيردي «قلب الأسد» ورجل مدريد الحديدي!!
اليوم 15:15
«أبوظبي للزراعة» تعزز شراكاتها المؤسسية لدعم منظومة الأمن الغذائي
علوم الدار
«أبوظبي للزراعة» تعزز شراكاتها المؤسسية لدعم منظومة الأمن الغذائي
اليوم 15:07
الثأر والانتخابات الرئاسية يسيطران على قمة برشلونة وإشبيلية
الرياضة
الثأر والانتخابات الرئاسية يسيطران على قمة برشلونة وإشبيلية
اليوم 15:04
«جولي» بطل مهرجان 11 مارس للشطرنج بالعين
الرياضة
«جولي» بطل مهرجان 11 مارس للشطرنج بالعين
اليوم 15:00
«المطارحة» تخطف الأضواء في بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية
الرياضة
«المطارحة» تخطف الأضواء في بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©