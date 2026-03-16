الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة وولي عهد السعودية: التصعيد العسكري تهديد للاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع

16 مارس 2026 04:41

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة إثر الأعمال العسكرية المتصاعدة، وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما تناول الاتصال الاعتداءات الإيرانية السافرة والمتواصلة التي تستهدف دول المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والمواثيق والأعراف الدولية.
وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، الذي يشكل تهديداً للاستقرار والأمن في المنطقة والعالم أجمع، مشددين على تغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين.

