"البلديات والنقل" تُعيد افتتاح حديقة الخالدية

16 مارس 2026 16:29

أعادت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي افتتاح حديقة الخالدية التي تحظى بمكانة خاصة في وجدان المجتمع، بعد عمليات تطوير شاملة امتدت على مساحة تزيد على 62,000 متر مربع، بهدف دعم نمط حياة متوازن يجمع بين الرياضة والترفيه والتواصل الاجتماعي.
ويتميز المشروع بممر مغلق ومُبرَّد بطول 660 متراً، يربط بين مختلف أقسام الحديقة، ومزود بمناطق للراحة لتشجيع ممارسة الأنشطة الخارجية على امتداد العام. ويعزز التصميم المُطوّر، والذي يتماشى مع أهداف «عام الأسرة» في دولة الإمارات، إمكانية وصول جميع الزوار إلى مرافق الحديقة المختلفة، ويشمل ذلك كبار السن وأصحاب الهمم.
وقال المهندس عيسى مبارك المزروعي، المدير العام لتطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل – أبوظبي: «يعكس هذا المشروع نهجنا الطموح في التصميم الحضري، حيث يوفر للزوار فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، فقد حرصنا على التوازن بين مراعاة القيمة التاريخية للحديقة بالنسبة للمجتمع والحداثة في نمط الهندسة المتبع. ونظراً لأهميتها لشريحة واسعة، وموقعها المركزيّ، استهدفنا أن تكون نتيجة الأعمال التطويرية وجهة ترفيهية تدعم جودة الحياة على مدى السنوات المقبلة».
وإلى جانب الممر المبرد، توفر حديقة الخالدية مجموعة شاملة من المرافق المصممة لخدمة كافة أفراد المجتمع، تشمل مسارات متنوعة للمشي والجري، ومنطقتين مخصصتين لممارسة الأنشطة الرياضية، وملاعب لكرة القدم وكرة اليد، وخمس مناطق لعب مخصصة للأطفال منها منطقة للعب بالرمل.
وأُضيف مسرح مكشوف لاستضافة الفعاليات المجتمعية والعروض، ومنطقة مركزية ومنطقة استراحة منخفضة مزودة بإضاءة هادئة لتشكّل نقاط تجمع طبيعية.
وشكلت الاعتبارات البيئية محوراً أساسياً في جميع مراحل إعادة تطوير الحديقة، حيث جرت زراعة أشجار ونباتات محلية تتأقلم مع الطقس الجاف لتقليل استهلاك المياه، مع تركيب أنظمة ري عالية الكفاءة في أرجائها، إضافة إلى تركيب إضاءة ذكية موفرة للطاقة، واختيار أسطح مسامية ومواد مناسبة تضمن توفير أجواء أكثر برودة وتقليل احتياجات الصيانة على المدى البعيد.
ويؤكد مشروع تطوير حديقة الخالدية التزام دائرة البلديات والنقل بتسريع وتيرة المشاريع في إطار استراتيجية نمط المعيشة في أبوظبي، التي خصص لها ميزانية إضافية تبلغ 42 مليار درهم لتنفيذ مبادرات جديدة في إطارها.

أخبار ذات صلة
توقعات طقس الإمارات غداً
"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تطلق الحملة الوطنية "حصنتك باسم الله يا وطن"
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
سفن تابعة لخفر السواحل الياباني في ميناء بجزيرة أوكيناوا - أرشيفية
الأخبار العالمية
قتيلان جراء انقلاب قاربين قبالة اليابان
اليوم 18:21
«مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» يسجل مبيعات بـ 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة
اقتصاد
«مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» يسجل مبيعات بـ 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة
اليوم 18:19
توقعات طقس الإمارات غداً
علوم الدار
توقعات طقس الإمارات غداً
اليوم 18:00
"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تطلق الحملة الوطنية "حصنتك باسم الله يا وطن"
علوم الدار
"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تطلق الحملة الوطنية "حصنتك باسم الله يا وطن"
اليوم 17:49
محمد بن راشد: بحمد الله وتوفيقه استطاعت حملة «حد الحياة» تحقيق أكثر من 2.8 مليار درهم خلال الشهر الكريم
علوم الدار
محمد بن راشد: بحمد الله وتوفيقه استطاعت حملة «حد الحياة» تحقيق أكثر من 2.8 مليار درهم خلال الشهر الكريم
اليوم 17:43
