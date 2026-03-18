4600 رحلة بين مدن الشارقة خلال أيام العيد

أكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن الهيئة رفعت جاهزية أسطولها واعتماد خطتها التشغيلية المتكاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2026، مستهدفةً تنفيذ 4600 رحلة حافلات تربط بين مدن الإمارة والمناطق المجاورة.

وأوضح أن الاستعدادات أتت لتعزيز انسيابية التنقل عبر شبكة النقل العام، بتحديث الجداول الزمنية وزيادة وتيرة الرحلات لمواكبة الارتفاع المتوقع في أعداد الركاب.

وأشار إلى أن الهيئة حددت إطاراً زمنياً دقيقاً للعمليات التشغيلية المكثّفة، لتقدم خدمات النقل بين المدن طوال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من 19 مارس وتستمر حتى 22 مارس.

وكشف عن تخصيص أسطول ضخم يضم 155 حافلة حديثة جُهّزت بالكامل للعمل على خطوط النقل بين المدن طوال فترة العطلة.

وأكد أن الهيئة وضعت خطة من شأنها تسيير رحلات وفق تقاطر زمني مرن لجميع الخطوط، إذ جرى تقليصه ليصبح 5 دقائق فقط خلال أوقات الذروة في عطلة العيد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل فترات انتظار الركاب إلى أدنى مستوياتها.

وفي السياق ذاته، أكد أن الهيئة اتخذت التدابير اللازمة كافة، لزيادة أعداد الكوادر الميدانية والإدارية وتكثيف ساعات العمل طوال أيام العيد، وذلك للإشراف المباشر على تنظيم حركة دخول وخروج الحافلات، مع توزيع فرق العمل لضمان تقديم المساعدة الفورية للمسافرين وتسهيل إجراءات حجز التذاكر والانطلاق.

وعلى صعيد التنقل داخل مدينة الشارقة، أكد عبدالعزيز الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أنه وضعت جداول تشغيلية حديثة لتنفيذ أكبر عدد من رحلات المواصلات العامة، لتبلغ أعداد الرحلات المتوقعة 1144 رحلة يومياً، تنفذ من خلال 104 حافلات تعمل على 12 خطاً رئيسياً، بما يضمن توفير وسيلة نقل فعالة ومتاحة لجميع سكان وزوّار الإمارة.