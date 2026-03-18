الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

4600 رحلة بين مدن الشارقة خلال أيام العيد

19 مارس 2026 03:38

الشارقة (الاتحاد)

أكد المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن الهيئة رفعت جاهزية أسطولها واعتماد خطتها التشغيلية المتكاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2026، مستهدفةً تنفيذ 4600 رحلة حافلات تربط بين مدن الإمارة والمناطق المجاورة.
وأوضح أن الاستعدادات أتت لتعزيز انسيابية التنقل عبر شبكة النقل العام، بتحديث الجداول الزمنية وزيادة وتيرة الرحلات لمواكبة الارتفاع المتوقع في أعداد الركاب.
وأشار إلى أن الهيئة حددت إطاراً زمنياً دقيقاً للعمليات التشغيلية المكثّفة، لتقدم خدمات النقل بين المدن طوال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من  19 مارس وتستمر حتى  22 مارس.
وكشف عن تخصيص أسطول ضخم يضم 155 حافلة حديثة جُهّزت بالكامل للعمل على خطوط النقل بين المدن طوال فترة العطلة.
وأكد أن الهيئة وضعت خطة من شأنها تسيير رحلات وفق تقاطر زمني مرن لجميع الخطوط، إذ جرى تقليصه ليصبح 5 دقائق فقط خلال أوقات الذروة في عطلة العيد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل فترات انتظار الركاب إلى أدنى مستوياتها.
وفي السياق ذاته، أكد أن الهيئة اتخذت التدابير اللازمة كافة، لزيادة أعداد الكوادر الميدانية والإدارية وتكثيف ساعات العمل طوال أيام العيد، وذلك للإشراف المباشر على تنظيم حركة دخول وخروج الحافلات، مع توزيع فرق العمل لضمان تقديم المساعدة الفورية للمسافرين وتسهيل إجراءات حجز التذاكر والانطلاق.
وعلى صعيد التنقل داخل مدينة الشارقة، أكد عبدالعزيز الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أنه وضعت جداول تشغيلية حديثة لتنفيذ أكبر عدد من رحلات المواصلات العامة، لتبلغ أعداد الرحلات المتوقعة 1144 رحلة يومياً، تنفذ من خلال 104 حافلات تعمل على 12 خطاً رئيسياً، بما يضمن توفير وسيلة نقل فعالة ومتاحة لجميع سكان وزوّار الإمارة.

آخر الأخبار
التصدي لصواريخ إيرانية في سماء الدوحة (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية.. خطأ استراتيجي بالغ الخطورة
اليوم 04:08
ناقلات نفط قبالة سواحل عُمان بعد إغلاق إيران مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
الكويت: إغلاق إيران مضيق «هرمز» انتهاك خطر لحرية الملاحة
اليوم 04:08
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع نطاق عملياتها العسكرية في جنوب لبنان
اليوم 04:08
مركبة عسكرية عراقية تقف قرب المنطقة التي تحوي السفارة الأميركية في بغداد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. تعرض مواقع عسكرية في كركوك وأربيل للقصف
اليوم 04:08
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حظر «إخوان السودان» يضع التنظيم أمام سيناريو «الشلل التام»
اليوم 04:08
