الإمارات تحتفي غداً بيوم الطبيب العالمي 2026

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)



تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم الاحتفالَ بيوم الطبيب العالمي، غداً الاثنين، الموافق 30 مارس، لتكريم الأطباء وتقدير مساهماتهم القيمة في مجال الرعاية الصحية، وتأكيد أهمية دورهم الإنساني في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة.

وتنظّم الجهات الصحية على مستوى الدولة، سواء الاتحادية أو المحلية، حزمة من فعاليات ومؤتمرات علمية، وتوزيع الجوائز والتكريم للكفاءات والمواهب الطبية؛ تقديراً لجهود الكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية.



دور حيوي

يُعد قطاع الرعاية الصحية في الدولة من أكثر القطاعات نمواً وكفاءة، حيث استطاع، خلال الأعوام القليلة الماضية، استقطاب نخبة من الكفاءات والخبرات، وتعزيز الشراكات المثمرة، ورفع الطاقات الاستيعابية، وإثراء جهود البحث العلمي، الأمر الذي أرسى مكانته بين النظم الصحية المتميزة حول العالم.

تلتزم الجهات الصحية بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بشأن استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة، وكذلك تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل.

وارتكزت على 3 محاور، تتضمن التخطيط الاستراتيجي لتنمية وتدريب رأس المال البشري، المستند للتوجهات الحكومية والمستجدات المستقبلية في القطاع الصحي والتوجهات الاستراتيجية، مثل الصحة الرقمية والأبحاث والابتكار والتميز المؤسسي والذكاء الاصطناعي.



توطين الطب

في مجال توطين الكوادر البشرية الطبية، تُعدّ تجربة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تجربة ملهمة ونموذجاً وطنياً متقدماً في هذا المجال، من خلال توفير فرص عمل تسهم برفع سياسة التوطين للوصول إلى المستويات المستهدفة، وفق إجراءات وخطوات عمل موحّدة ومنظمة على مستوى المؤسسة، من خلال خطة التوطين.

وتحرص المؤسسة على الالتزام بتوجيهات الحكومة الرشيدة واستراتيجيات الدولة ببرامج التوطين وتنفيذها، والمحافظة على الموظفين المواطنين الذين يتم استقطابهم والتركيز على بناء قدراتهم المهنية بالتنسيق مع الشركاء وأصحاب العلاقة.

وتطبّق المؤسسة في مجال التوطين، 6 سياسات، هي: سياسة تخطيط القوى العاملة، سياسة الاستقطاب، سياسة التعريف الوظيفي، سياسة رحلة الموظف، سياسة التكريم والتحفيز، سياسة العمل عن بُعد.

وقد أثمرت خطة التوطين حتى 2025، عن توفير 54 منشأة تعليمية 21,716 برنامجاً تدريبياً للكوادر المواطنة (5,543 داخلية+ 16,173 شهادة خارجية)، بالإضافة إلى 770,838 ساعة تدريبية للكوادر المواطنة.

ووفّرت 13 برنامجاً معتمداً، منها 13 برنامجاً من «البورد العربي» و6 من «البورد الإماراتي»، وكذلك تم تدريب 99% من الكوادر المواطنة، بالإضافة إلى إبرام 40 مذكرة تفاهم أُبرمت في مجال الخدمات وبناء القدرات.

كما تم إنجاز أكثر من 54,000 ساعة تدريبية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي للكوادر المواطنة، و200 خبير في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي.



التحفيز والتكريم

لتوفير بيئة عمل جاذبة للكوادر البشرية الطبية، طبّقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، سياسة تكريم وتحفيز، ونظاماً للمكافآت والحوافز، وأطلقت جائزتي «تميّز واستدامة»، وبالفعل تم تكريم 2,688 مواطناً.

وضمن التعليم المهني المستمر والتدريب وخلال الأعوام (2021 - 2025)، قدّمت المؤسسة إجمالي 75,777 برنامجاً (6,733 داخلية + 69,044 شهادة خارجية)، مما يعادل 3,394,231 ساعة اتصال تدريبية للعاملين في منشآتها، منهم إجمالي 770,838 ساعة تدريبية للكوادر المواطنة.

وأنجزت المؤسسة تدريب وتأهيل 98% من رأسمالها البشري المواطن خلال عام 2025.

واتبعت مجموعة من الأنظمة، منها نظام التوصيف الوظيفي للموظفين بكافة فئاتهم وتخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، ودليل إرشادي للتعاقب الوظيفي، ونظام إدارة الأداء السنوي، منهجية الاستقطاب والتوظيف، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز جاذبية مهنتَي التمريض والقبالة، بالإضافة إلى نظام حوكمة التمريض والقبالة.

منها برنامج يختص بتبنِّي الطلبة المواطنين خريجي الثانوية العامة من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2010 بشأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة من المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي (برنامج مسار)، وذلك لتوجيههم إلى التخصصات ذات الاحتياج، والتي يتم رصدها علمياً، ويتم خلاله دفع الرسوم الدراسية مع راتب شهري وقدره (4000 درهم) كدافع لإتمام الدراسة.

وتوفر المؤسسة 13 برنامجاً للإقامة والزمالة الإكلينيكية، معتمدة من «البورد العربي» و«البورد الإماراتي» (منها 3 لزمالة «العناية المركز لحديثي الولادة وأمراض القلب والأوعية الدموية، والعناية المركزة عن البالغين) و10 برامج إقامة، منها التخدير والعناية المركزة، طب الطوارئ، الطب النفسي، طب الأسرة طب الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة، الأشعة التشخيصية.د

وتم اعتماد 4 برامج «طب الأسرة وطب الطوارئ، الطب النفسي، طب الأطفال «من البورد الإماراتي في 2023»، وجاري العمل على اعتماد باقي البرامج التخصصية.

كما تم اعتماد برامجَي التخدير والعناية المركزة عن البالغين «من البورد الإماراتي في 2024»، وجارٍ العمل على اعتماد بقية البرامج التخصصية، ويوجد حالياً 35 طبيباً إماراتياً ملتحقاً ببرامج الإقامة والزمالة الإكلينيكية.

ووفقاً للقانون واللائحة التنفيذية للموارد البشرية بما يخصّ الإجازات الدراسية، منحت المؤسسة خلال فترة 2020 - 2025، (275) موظفاً من موظفيها إجازة دراسية، شملت العديد من التخصصات وتنوّعت بين دراسة البكالوريوس والماجستير وللحصول على الشهادات العليا، وتلتزم المؤسسة بمنح الموظفين إجازات دراسية مدفوعة الأجر.

بلغ عدد مذكرات التفاهم سارية المفعول، والمتعلقة بمجالات التدريب والتطوير في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أكثر من 20 مذكرة تفاهم خلال الأعوام 2021 - 2025.



السعادة الوظيفية

عملت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على وضع استراتيجية السعادة وجودة الحياة، من خلال مجلس السعادة؛ تهدف إلى توفير بيئة عمل تمكّن الموظفين من تحقيق السعادة والتطوير والابتكار، وتقوم على مجموعة من المرتكزات الرئيسية لجودة الحياة.

تتّبع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية منهجية ومرجعية موحّدة بكافة منشآتها ووحداتها التنظيمية، وذلك من خلال سياسة للتكريم والتحفيز تم وضعها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية؛ تقديراً لجهود الموظفين المتعلقة بتطوير العمل ورفع روح الولاء المؤسسي.

وازداد عدد الأطباء المواطنين في المؤسسة بنسبة 11% في عام 2025 مقارنة بالعام 2021، كما ازداد عدد أطباء الأسنان المواطنين في المؤسسة بنسبة 3.1% في عام 2025 مقارنة بعام 2021.



الذكاء الاصطناعي

وتستند المؤسسة على التوجهات الحكومية والمستجدات المستقبلية في مجال القطاع الصحي والتوجهات الاستراتيجية، مثل الصحة الرقمية والأبحاث والابتكار والتميز المؤسسي والذكاء الاصطناعي كأحد المدخلات في تطوير منظومة التدريب وجاهزية الموظفين.

ومن خلال منهجيتها، تبنّت المؤسسة منظومة متكاملة واستراتيجية مستدامة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة والاستراتيجيات الوطنية لتحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية وإدارتها.

بالإضافة إلى تمكين الكوادر الطبية، ورفع كفاءتهم من خلال التدريب على أنظمة الذكاء الاصطناعي

ولتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكجزء من خطة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة، وتمكين وبناء قدرات الموظفين، حرصت المؤسسة على الاستعانة بالكادر الوظيفي لديها لبناء خوارزميات الذكاء الاصطناعي، فتم إنجاز العديد من النماذج بواسطة كادر المؤسسة وبالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين.

وقامت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتنفيذ العديد من المبادرات، والتي من شأنها رفع كفاءات الكادر الطبي في مجالات الذكاء الاصطناعي وتأهيلهم لاستخدام التقنيات الحديثة والخوارزميات المتقدمة.