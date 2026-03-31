اللوفر أبوظبي يقدم مجموعة من البرامج التفاعلية خلال أبريل

يقدّم متحف اللوفر أبوظبي مجموعة من الأنشطة العائلية خلال شهر أبريل المقبل المستوحاة من مجموعة مقتنيات المتحف، والتي تجمع بين «عطلات نهاية الأسبوع العائلية» و«الأنشطة المميزة بعد المدرسة» وتركّز على التعلم الإبداعي القائم على الروائع الفنية المعروضة في المتحف. وتم تصميم البرنامج في إطار ترسيخ ثقافة الإبداع والمعرفة لدى العائلات والطلبة من خلال جولات إرشادية في قاعات العرض وورش عمل تفاعلية. وتتضمن الفعاليات ورش عمل أسبوعية موضوعية تستند إلى التعلم القائم على الأعمال الفنية، حيث تركّز كل عطلة نهاية أسبوع على موضوع محدّد. وتنطلق أولى الورش بعنوان «لوحات عائلية مستوحاة من بيكاسو» يومي 4 و5 أبريل المقبل لاستكشاف أسلوب بابلو بيكاسو في تصوير أفراد الأسرة والأحباء من خلال استخدام أوراق شفافة لإنشاء مخططات متعددة الطبقات وتحويلها إلى لوحات عائلية معبّرة. كما تُقام ورشة «اصنع عملة معدنية من ورق الألمنيوم» يومي 11 و12 أبريل المقبل، حيث يصمم المشاركون عملات تذكارية مستوحاة من مجموعة العملات في المتحف مع استكشاف مفاهيم القيمة والتبادل والذاكرة عبر أمثلة من حضارات مختلفة. وتُختتم ورش عطلات نهاية الأسبوع بورشة «صمّم دفتر سفرك أو بطاقتك البريدية» يومي 18 و19 أبريل المقبل والمستوحاة من أعمال بول كليه حيث تدعو المشاركين للتعبير عن تجارب السفر والرحلات من خلال تصميم بطاقات بريدية ودفاتر يوميات باستخدام الألوان والزخارف وكتابة رسائل للأحباء. ومن بداية أبريل وحتى نهاية يونيو 2026، ينظّم المتحف برنامج «الأنشطة بعد المدرسة» كل يوم ثلاثاء لطلبة مختلف المراحل الدراسية للتعرف على مقتنيات المتحف من خلال موضوعات متنوعة تشمل تراث دولة الإمارات والفن الإسلامي والأنماط الهندسية والعواطف وتصوير الحيوانات في الفن. وتبدأ الجلسات في قاعات العرض تليها أنشطة رسم برفقة مرشدي المتحف باستخدام كتيبات مخصّصة ضمن نشاط «لنرسم» الذي يشجع على الملاحظة والتعبير عن الذات والاهتمام بالتفاصيل. وتشمل الأعمال الفنية التي يتم استكشافها عملاً بعنوان «انتشار» للفنان جوسيبي بينوني إلى جانب قطع فنية تاريخية متنوعة. كما ينظم المتحف جلسة «ابحث واكتشف» كل يوم أربعاء، للتعرف على التراث المادي وعمليات الحفاظ عليه، واستكشاف كيفية استخدام المواد الطبيعية والصناعية في ابتكار الأعمال الفنية، من خلال جولات تفاعلية وحل الألغاز داخل قاعات العرض. وتشمل البرامج أيضاً جلسات خاصة للرسم كل يوم أربعاء، صُممت لتنمية مهارات الفنون لدى طلبة الحلقة الثالثة، وتركز على الرسم المستوحى من الطبيعة والتوثيق البصري، حيث يطّلع الطلبة على أعمال فنية مختارة مثل لوحة «أمير شاب أثناء الدراسة» للفنان عثمان حمدي بك، قبل المشاركة في تطبيقات عملية داخل قاعات العرض. كما تُنظم ورش عمل مستوحاة من أعمال بابلو بيكاسو كل يوم خميس، ضمن مسار تعليمي في معرض «بيكاسو، تصور الشكل»، يتعرف خلاله الطلبة على أعمال مختارة مثل «امرأة مع آلة الماندولين» و«بالوما»، وتُختتم الجلسة بأنشطة تفاعلية تعزز الفهم الإبداعي لفن تصوير الأشخاص. ودعا متحف اللوفر أبوظبي العائلات والطلبة إلى الاستمتاع بهذه البرامج المتنوعة، وحث أولياء الأمور على المشاركة في الجولات الإرشادية اليومية المجانية والتي تستمر حتى 30 أبريل المقبل.