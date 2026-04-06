الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
עדד אליום
مصر والمغرب يبحثان تطورات التصعيد في المنطقة

وزيرا خارجية مصر والمغرب خلال اللقاء
6 ابريل 2026 18:41

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، تطورات التصعيد العسكري في المنطقة والمنعطف الخطير الذي يشهده الإقليم.
جاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي لنظيره المغربي، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين، وفق بيان للخارجية المصرية.
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض عبد العاطي الجهود التي تضطلع بها مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد والتوتر، ومحاولات تجنيب المنطقة توسع رقعة الصراع.
كما تناول اللقاء المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

المصدر: د ب أ
بدر عبد العاطي
الصراع في الشرق الأوسط
مصر
المغرب
وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المغربي
وزير خارجية المغرب
ناصر بوريطة
وزارة الخارجية المصرية
الحرب في الشرق الأوسط
