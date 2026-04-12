الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بتوجيهات منال بنت محمد.. «دبي للمرأة» تطلق الإرشاد المهني للمرأة في القطاع المالي

منى المري
13 ابريل 2026 01:10

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة دبي للمرأة، برنامج «الإرشاد المهني للمرأة في القطاع المالي» ضمن جهودها المستمرة لتأهيل الكفاءات الوطنية النسائية، وتعزيز حضورها القيادي في القطاع المالي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

ويأتي البرنامج في إطار استراتيجية المؤسسة لتطوير القيادات النسائية، انسجاماً مع توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، التي تؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين المرأة بالمعرفة والمهارات لمواكبة متطلبات سوق العمل، والمساهمة المؤثرة في التنمية المستدامة.
ويتم تنفيذ البرنامج على مدار 6 أشهر، بالتعاون مع «جي بي مورغان»، بمشاركة نحو 22 موظفة وقيادية من المتخصصات في مجالات المحاسبة والمالية، وتخطيط الموازنات وإدارة الأصول في عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
ويوفر البرنامج بيئة تطويرية تفاعلية تربط المشاركات بنخبة من التنفيذيين في «جي بي مورغان»، من المنطقة والعالم، الذين يقدمون التوجيه والإرشاد، من خلال جلسات إرشاد متخصصة ولقاءات تفاعلية مباشرة أو عبر الإنترنت، بما يسهم في نقل الخبرات العالمية، وتوفير التوجيه المهني الذي يدعم المسارات الوظيفية للمنتسبات.

نموذج للشراكات

بهذه المناسبة، قالت منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، إن هذا البرنامج النوعي المتخصص يأتي ضمن جهود ومبادرات المؤسسة المستمرة لتأهيل المرأة الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية، لافتةً إلى أن القطاع المالي يشهد تحولات متسارعة تتطلب كوادر قادرة على مواكبة التغيرات وقيادة المستقبل. وأكدت حرص المؤسسة على تصميم برامج نوعية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إعداد قيادات نسائية قادرة على إحداث أثر إيجابي في مؤسساتها ومجتمعها، مشيرة إلى أن البرنامج يعد نموذجاً للشراكات المؤسسية الفاعلة التي تعزز نقل المعرفة، وتدعم جاهزية الكوادر الإماراتية في القطاعات المختلفة.
وأضافت: هذه المبادرات تدعم توجهات حكومة دبي ودولة الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات الحيوية، مؤكدة أن تطوير القيادات النسائية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي تنافسي.
بدورها، قالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن برنامج «الإرشاد المهني للمرأة في القطاع المالي» يعكس التزام المؤسسة بدعم المسيرة المهنية للمرأة وتمكينها في مختلف المستويات الوظيفية من خلال توفير منصات تدريبية متقدمة، تركز على تطوير المهارات القيادية وتعزيز الابتكار. وأوضحت أن البرنامج يأتي ضمن مذكرة تفاهم تم إبرامها مع «جي بي مورغان»، ويهدف إلى تنمية مهارات المشاركات المهنية والقيادية، وتعزيز قدرتهن على اتخاذ القرارات والتكيف مع التحديات المهنية، بما يدعم نموهن المهني والشخصي.

منى المري
المرأة
القطاع المالي
منصور بن زايد
منال بنت محمد بن راشد
الاقتصاد الوطني
دبي للمرأة
الإمارات
دبي
مؤسسة دبي للمرأة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©