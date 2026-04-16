علوم الدار

القطاع الصحي بالدولة يؤكد جاهزيته ووحدته تفاعلاً مع حملة «فخورين بالإمارات»

16 ابريل 2026 17:11

أكد القطاع الصحي في دولة الإمارات جاهزيته الكاملة والتزامه الموحد بحماية صحة المجتمع وسلامته، تماشياً مع حملة «فخورين بالإمارات» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

ومن قلب خط الدفاع الأول للوطن، يواصل العاملون في القطاع الصحي، بمن فيهم الأطباء وكوادر التمريض ومقدمو الرعاية أداء مهامهم بتفانٍ، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرارية تقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة والجاهزية في مختلف المنشآت الصحية.

ويجسّد الجهد الموّحد قيم الإمارات الراسخة في الصمود والتلاحم والجاهزية الاستباقية، ويؤكد كفاءة منظومة صحية متكاملة قادرة على الاستجابة لمختلف التحديات، والعمل بثقة وتنسيق عالٍ وإحساس مشترك بالمسؤولية.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن قوة القطاع الصحي في الدولة تكمن في كوادره، الذين يرتدون فخرهم بهدف، ويضعون صحة الإنسان في مقدمة أولوياتهم.

وفي هذا السياق، تم نشر فيديو يوثِّق جهود الكوادر الصحية في مختلف أنحاء الدولة عبر المنصات الرقمية الرسمية، على أن يتم تداوله عبر وسائل الإعلام لتعزيز رسالة الوحدة والفخر الوطني.

وتواصل دولة الإمارات مسيرتها بثقة، مرتكزة على منظومة صحية مرنة ومتكاملة، والتزام راسخ بحماية الأرواح، وتعزيز الجاهزية، وخدمة كل من يعيش على أرضها.

المصدر: وام
