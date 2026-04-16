الجمعة 17 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«الاتحاد النسائي» يوسِّع شراكاته الاقتصادية الداعمة لتمكين المرأة في بكين

17 ابريل 2026 00:55

بكين (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: حماية البنية التحتية الحيوية جزء من مسؤوليات المجتمع الدولي في أوقات النزاعات
«الموارد البشرية»: لا تأثير للأوضاع الإقليمية على وظائف القطاع الخاص

واصل وفد من الاتحاد النسائي العام برنامج زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الجهات الصينية الرائدة في مجالي ريادة الأعمال وتجارة الخدمات، وذلك بدعم من سفارة دولة الإمارات في بكين، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية الداعمة لتمكين المرأة.
وشهدت الاجتماعات لقاء الجمعية الصينية لرائدات الأعمال، التي تُعد من المؤسسات المحورية في دعم رائدات الأعمال، وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية. وتتمتع الجمعية بانتشار مؤسسي واسع، إذ تضم 144 عضواً مؤسسياً على مستوى المقاطعات والمناطق والمدن، بجانب 1854 عضواً مباشراً، وأكثر من 48 ألف عضو غير مباشر.
وتناول اللقاء استعراض تجربة الاتحاد النسائي العام في تمكين المرأة الإماراتية، بجانب التعريف بجهود الجمعية الصينية ومبادراتها في دعم القيادات النسائية في مختلف القطاعات. 
كما تضمن الاجتماع نقاشاً مفتوحاً حول فرص التعاون المستقبلية، مع التركيز على تبادل الخبرات في تطوير بيئات الأعمال الداعمة للمرأة، وتعزيز الأطر المؤسسية التي تسهم في تمكينها اقتصادياً.
وعقد الوفد اجتماعاً مع الجمعية الصينية لتجارة الخدمات، حيث جرى بحث آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، مع تسليط الضوء على أهمية تطوير برامج تدريبية موجهة للقيادات النسائية في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في مواكبة التحولات العالمية المتسارعة.
وتأتي الزيارة في سياق حرص الاتحاد النسائي العام على بناء جسور تعاون دولية فاعلة، تعزز مكانة المرأة الإماراتية على الساحة العالمية، وتفتح أمامها آفاقاً جديدة للمشاركة في مختلف مجالات التنمية، انسجاماً مع رؤية الإمارات.

آخر الأخبار
جنود أميركيون ينفذون مهمة في إطار فرض حصار على موانئ إيران على متن حاملة الطائرات «يو إس إس طرابلس» (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: جاهزون لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تبرم اتفاقاً
17 ابريل 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: إغلاق مضيق هرمز وسيلة إيرانية لابتزاز شعوب العالم
17 ابريل 2026
رجال الإطفاء في موقع تعرض لهجوم صاروخي في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تعلن مقتل 14 شخصاً وإصابة العشرات جراء قصف روسي مكثف
17 ابريل 2026
مخيم للنازحين في ولاية شمال كردفان - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: الأوضاع المعيشية في السودان بالغة الصعوبة والتدهور
17 ابريل 2026
عناصر من قوات الأمن السورية - أرشيفية
الأخبار العالمية
سوريا.. ضبط خلية لـ«داعش» في حلب
17 ابريل 2026
