«الاتحاد النسائي» يوسِّع شراكاته الاقتصادية الداعمة لتمكين المرأة في بكين

بكين (وام)

واصل وفد من الاتحاد النسائي العام برنامج زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الجهات الصينية الرائدة في مجالي ريادة الأعمال وتجارة الخدمات، وذلك بدعم من سفارة دولة الإمارات في بكين، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية الداعمة لتمكين المرأة.

وشهدت الاجتماعات لقاء الجمعية الصينية لرائدات الأعمال، التي تُعد من المؤسسات المحورية في دعم رائدات الأعمال، وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية. وتتمتع الجمعية بانتشار مؤسسي واسع، إذ تضم 144 عضواً مؤسسياً على مستوى المقاطعات والمناطق والمدن، بجانب 1854 عضواً مباشراً، وأكثر من 48 ألف عضو غير مباشر.

وتناول اللقاء استعراض تجربة الاتحاد النسائي العام في تمكين المرأة الإماراتية، بجانب التعريف بجهود الجمعية الصينية ومبادراتها في دعم القيادات النسائية في مختلف القطاعات.

كما تضمن الاجتماع نقاشاً مفتوحاً حول فرص التعاون المستقبلية، مع التركيز على تبادل الخبرات في تطوير بيئات الأعمال الداعمة للمرأة، وتعزيز الأطر المؤسسية التي تسهم في تمكينها اقتصادياً.

وعقد الوفد اجتماعاً مع الجمعية الصينية لتجارة الخدمات، حيث جرى بحث آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، مع تسليط الضوء على أهمية تطوير برامج تدريبية موجهة للقيادات النسائية في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في مواكبة التحولات العالمية المتسارعة.

وتأتي الزيارة في سياق حرص الاتحاد النسائي العام على بناء جسور تعاون دولية فاعلة، تعزز مكانة المرأة الإماراتية على الساحة العالمية، وتفتح أمامها آفاقاً جديدة للمشاركة في مختلف مجالات التنمية، انسجاماً مع رؤية الإمارات.