«رأس الخيمة للشباب» يرفع علم الدولة ضمن فعالية «فخورين بالإمارات»

رأس الخيمة (وام)



نظم مجلس رأس الخيمة للشباب بالتعاون مع بنك رأس الخيمة الوطني فعالية وطنية مجتمعية بعنوان «فخورين بالإمارات»، وذلك في الواجهة البحرية بمنطقة شعم، بمشاركة واسعة من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وبحضور عدد من الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية ومن القطاع الخاص.

تأتي هذه الفعالية استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لرفع علم دولة الإمارات تجسيداً لقيم الانتماء الوطني، وتعزيز روح الاتحاد بين أفراد المجتمع.

وشهدت الفعالية مشاركة مختلف فئات المجتمع، إلى جانب ممثلي الجهات الأمنية والخدمية، حيث اصطف المشاركون لرفع علم دولة الإمارات بطول يصل إلى 1200 متر، في مشهد وطني يعكس وحدة الصف وتلاحم المجتمع.

وأكدت شذى المهيري، عضو مجلس رأس الخيمة للشباب، أن هذه الفعالية تمثل رسالة وطنية تعكس مدى ارتباط أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها بهويتهم الوطنية، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتعزيز مشاركة الشباب في الفعاليات الوطنية.



فخر واعتزاز

من جانبهم، عبّر أهالي منطقة شعم عن فخرهم واعتزازهم باستضافة هذه الفعالية على أرضهم، مؤكدين أن مشاركتهم تأتي امتداداً لدورهم المجتمعي، وحرصهم على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الهوية الإماراتية، وترسخ قيم التلاحم بين أفراد المجتمع.

واختُتمت الفعالية في أجواء وطنية مميزة، وسط تفاعل كبير من الحضور، الذين عبّروا عن اعتزازهم بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجسد معاني الفخر والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة.