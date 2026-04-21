الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
السعودية تدين وتستنكر المخطط الإرهابي الذي استهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في الإمارات

21 ابريل 2026 16:59

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للمخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأشادت بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية ويقظتها في تفكيك التنظيم الإرهابي، والقبض على عناصره، وإحباط مخططاته الإجرامية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)" تؤكد المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي تتخذها لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة".

 

المصدر: وام
وزارة الخارجية السعودية
السعودية
الإمارات
مخطط
مخطط إرهابي
