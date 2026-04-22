«سلال» تعقد شراكات استراتيجية وتستعرض رؤيتها المستقبلية

اختتمت مجموعة «سلال»، الرائدة في قطاع الغذاء والتكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات، مشاركتها في اليوم الأول من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، بتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع كل من: «هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي»، والمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، و«مؤسسة زايد الخير»، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني واستدامته، إضافة إلى مشاركات تفاعلية في الجلسات الحوارية المختصة.



شراكات استراتيجية

ووقّعت مجموعة «سلال»، مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مذكرة تفاهم تعكس التزام الجانبين المشترك بتعزيز الأمن الغذائي المستدام، ودعم استدامة القطاع الزراعي المحلي من خلال إطار عمل تعاوني يهدف لتأسيس منظومة دعم متكاملة للمزارعين المحليين، عبر تحديد وتسجيل المزارعين المؤهلين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لهم، إلى جانب تسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق المحلية، لضمان استمرارية إمدادات المنتجات المحلية، وتعزيز قدرتها التنافسية.



تحسين وتمكين

تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الذكية المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يضمن تحسين عمليات الإنتاج والتوريد والتسويق، وتمكين المزارعين من الاستفادة من التقنية المتقدمة، ودعم بناء منظومة زراعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة في إمارة دبي.

وفي إطار التزامها المستمر بالاستدامة وتعزيز كفاءة المنظومة الغذائية، وقّعت مجموعة «سلال» مذكرة تفاهم مع «نعمة» المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء.

كما وقّعت مجموعة «سلال» أيضاً مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد الخير لترسيخ منظومة زراعية مستدامة ترتكز على الابتكار والمعرفة والشراكات النوعية، بما يعزز الأمن الغذائي، ويرفع قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المستقبلية.

استعرض الدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لواحة الابتكار التابعة لمجموعة «سلال»، في جلسة نقاشية بعنوان «البحث والتطوير الزراعي في عصر الذكاء الاصطناعي»، رؤى استراتيجية حول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة القطاع الزراعي. وتناولت الجلسة أهمية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تطوير ممارسات عملية تخدم المزارعين وصنّاع القرار، حيث شارك الدكتور شمال محمد في نقاش تفصيلي حول سبل تحويل الأبحاث المخبرية إلى تطبيقات ميدانية فعّالة، مسلطاً الضوء على الدور المحوري لهذه التكنولوجيا في نقل الابتكار من الجامعات ومراكز البحث إلى الواقع الزراعي في دولة الإمارات.