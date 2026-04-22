الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
علوم الدار

أحمد الفلاسي: الإمارات تواصل ترسيخ ريادتها الفضائية عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية

أحمد بالهول الفلاسي يتوسط الفريق الإماراتي في صورة تذكارية (وام)
23 ابريل 2026 01:14

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس وكالة الإمارات للفضاء، أن مسيرة دولة الإمارات في قطاع الفضاء تمثل نموذجاً وطنياً قائماً على الاستثمار المستدام في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن النجاحات المتحققة اليوم هي امتداد لرؤية قيادية طموحة تؤمن ببناء المستقبل عبر العلم والمعرفة.
وقال: «قبل ثمانية أعوام، التقيت في كولورادو بفريق إماراتي شاب كان يعمل على مشروع طموح اسمه مسبار الأمل. واليوم، وبعد أن أصبح مسبار الأمل قصة نجاح استثنائية نبني عليها مزيداً من الإنجازات، نعود إلى المكان ذاته مع بعض هذه الكفاءات التي تتولى اليوم أدواراً متقدمة في قيادة منظومة الفضاء الوطنية». وأضاف معاليه: «نلتقي بجيل جديد من أبناء وبنات الإمارات العاملين على مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ونرفع علم الدولة معاً، مؤكدين عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في قطاع الفضاء».
وأشار إلى أن هذه المسيرة تعكس قصة الإمارات القائمة على استمرارية العطاء وتناقل الخبرات بين الأجيال، قائلاً: «هذه هي قصة الإمارات… استثمار مستمر في الإنسان، وأجيال تسلم الراية لأجيال، لتواصل المسيرة بثقة ويقين».
وأكد فخره بالكفاءات الوطنية، مشدداً على أنهم الركيزة الأساسية لصناعة المستقبل واستشراف آفاق أرحب من التقدم والإنجاز.

أحمد الفلاسي
الإمارات
الاستثمار
الفضاء
وكالة الإمارات للفضاء
مسبار الأمل
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©