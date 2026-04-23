«شرطة دبي» تُعلن فتح باب التقديم في تخصّصات جامعية متعددة

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، عن فتح باب التقديم أمام الخريجين الجامعيين المتخصصين من الذكور، تتضمن تخصصات عدة، منها الرياضيات والإحصاء، والهندسة، وإدارة الأعمال، والطب وعلوم الصحة، والمحاسبة والمالية، والطيران، والإعلام والتصميم، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لبناء منظومة عمل متكاملة ترتكز على التميُّز والابتكار والاستدامة المؤسسية.

وقال العميد راشد ناصر، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إن شرطة دبي تواصل العمل وفق رؤية قيادتها الرشيدة على تطوير منظومة رأس المال البشري، من خلال استقطاب الكفاءات المتميزة التي تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على الابتكار، مشيراً إلى أن العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية في تحقيق التميز المؤسسي والمُستدام.