الجمعة 24 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

منظمون: «جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز» تجربة متقدمة تعزز ثقافة التميّز المؤسسي

24 ابريل 2026 01:28

أبوظبي (وام)

أكد منظمو جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز 2026، أن الدورة الحالية من الجائزة شكّلت تجربة نوعية في تطوير آليات التقييم وتعزيز مفاهيم التميّز والابتكار في العمل الحكومي، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي، وتحقيق أثر مستدام على مستوى الخدمات المقدمة. 
وقال بدر الزعابي، اختصاصي رئيسي في جائزة التميز الحكومي، إن الجائزة لعام 2026 استكملت دورتها السادسة ضمن منظومة متكاملة طُبّقت في مكتب أبوظبي التنفيذي، وارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية تشمل المحركات والمسرعات والمخرجات. 
وأوضح أن الجائزة شهدت مشاركة 37 جهة حكومية محلية، قدمت 103 مشاريع، وانطلقت أعمالها بسلسلة من ورش العمل خلال العام الماضي لنشر المنظومة، تلتها مراحل التقييم التي نُفذت بمشاركة 80 مُقيِّماً من الكفاءات الإماراتية والدولية.  
وأشار إلى أن نتائج الدورة توّجت بفوز دائرة الصحة بالمركز الأول، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الثاني، ودائرة الثقافة والسياحة بالمركز الثالث، مؤكداً أن الهدف الأساسي للجائزة يتمثل في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والارتقاء بأداء فرق العمل، بما يخدم حكومة أبوظبي.  
وأضاف أن الجائزة تميزت بآلية تقييم تضمن السرية الكاملة حتى لحظة إعلان النتائج، ما أضفى أجواءً من الترقب والتفاعل خلال الحفل، لافتاً إلى أن جميع المشاركين يُعدّون فائزين بما حققوه من تطور مؤسسي، في إطار السعي المستمر للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية.
وقالت فاطمة الحوسني، استشاري جائزة التميز الحكومي، إن جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز 2026 وصلت إلى مرحلتها النهائية بإعلان النتائج وفق منظومة تقييم محايدة مرت بمراحل متكاملة عدة.  
وأوضحت أن عملية التقييم شملت زيارات ميدانية نفذها مقيمون من الخبراء المحليين والدوليين، أعقبتها مراجعات عبر لجان متخصصة شملت اللجنة الفنية واللجنة العليا لاعتماد النتائج النهائية. 
وأضافت أن مختلف مراحل التقييم حظيت بدعم أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال توظيف مستشار ذكي لمساندة المقيمين، ومحكّم ذكي لدعم أعمال اللجنة الفنية، ومساعد ذكي للجنة العليا، بما ساهم في تعزيز دقة وكفاءة عملية التقييم، وصولاً إلى النتائج النهائية.

