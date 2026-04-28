الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
«طرق الشارقة» تصرف 9 ملايين درهم لمالكي «اللوحات القديمة»

مبنى هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة
29 ابريل 2026 01:28

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: مستعدون للمشاركة في جهود ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً
فائزون بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر: الابتكار والاستدامة عنوان المرحلة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن بدء صرف المكافأة السنوية لمالكي أرقام مركبات الأجرة القديمة في الإمارة لعام 2025، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 9.144.000 درهم، بواقع 2000 درهم لكل مالك.
كما أكدت الهيئة استمرار صرف التعويض الشهري للمستفيدين، وذلك في إطار دعم هذه الفئة من محدودي الدخل، وتعزيز مستوى معيشتهم، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.
وكشف المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن عدد المستفيدين من هذه المكافأة بلغ 4572 مالكاً، ممن يتم تشغيل مركباتهم حالياً من قبل شركات الامتياز تحت مظلة الهيئة.
من جانبه، أكد عبد العزيز محمد الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أن هذه الخطوة تأتي التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وحرصه الدائم على متابعة أوضاع المواطنين المعيشية، وخاصة ملاك أرقام المركبات القديمة، بما يمكّنهم من تلبية متطلبات الحياة وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم.
وأوضح أن صرف المكافآت تم بعد استيفاء جميع الشروط والتعليمات المعتمدة، مؤكداً حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات أمام المستحقين من دون أي معوقات.

آخر الأخبار
مقاتلة «إف 35» تنطلق من حاملة طائرات أميركية في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب: إيران أبلغتنا أنها في «حالة انهيار» وتحاول تحديد قيادتها
29 ابريل 2026
عناصر من قوات الأمن العراقية في بغداد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
القوات العراقية تطلق النار على طائرة مسيّرة فوق «المنطقة الخضراء»
29 ابريل 2026
طفل يجلب مياه الشرب في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع (أف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تستخدم المياه «سلاحاً» في غزة
29 ابريل 2026
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو
الأخبار العالمية
فرنسا تجدد التأكيد على هدف عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً
29 ابريل 2026
جانب من لندن
الأخبار العالمية
بريطانيا تستدعي سفير إيران رداً على «تعليقات تحريضية»
29 ابريل 2026
