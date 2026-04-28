الأربعاء 29 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مؤثرون: على صناع المحتوى دعم المجتمعات وبناء الثقة

مشاركون خلال الجلسة (من المصدر)
29 ابريل 2026 01:29

دبي (الاتحاد)

ناقشت جلسة بعنوان «كيف نوقف مع بعض وقت الأزمات؟» ضمن فعاليات ملتقى المؤثرين، الذي نظمه مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، أمس في فندق أتلانتس النخلة في دبي، بمشاركة أكثر من 1000 صانع محتوى وإعلامي وخبير، تحوّل دور صناع المحتوى من مجرد السعي وراء المشاهدات إلى صناعة أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، مع التركيز على توظيف التأثير الرقمي في دعم المجتمعات خلال الأزمات، وبناء الثقة في اللحظات الحرجة.
وشارك في الجلسة، التي أدارها صانع المحتوى عبدالرؤوف أميرة، صانعا المحتوى مهند أبو رزق، وحسن هاشم.
وأكد حسن هاشم أن المشهد الحالي يشهد انتقالاً من الاهتمام بـ«القصة» إلى «الترند»، حيث يكتفي كثيرون بتلقي ما يُطرح دون التحقق من صحته.
وفي سياق تحويل المحتوى إلى أثر على أرض الواقع، شدد هاشم على أهمية التوازن بين الخطاب الموجه للمجتمع المحلي والخارجي، من خلال طرح محتوى صريح يعزز الثقة داخلياً.

مقر المؤثرين في الإمارات
مؤثرون
ملتقى المؤثرين
الإمارات
دبي
مؤثري الخليج
صناع المحتوى
صناعة المحتوى
المحتوى الرقمي
