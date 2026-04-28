«مالية» الوطني الاتحادي تعتمد تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: خالد عمر الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور الإطار التشريعي، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، والاستدامة المالية لمنظومة المعاشات.