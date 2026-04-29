شمسة بنت حمدان: تمكين ذوي التوحد وأسرهم مسؤولية وطنية وإنسانية

أكّدت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات للتوحد، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تضع تمكين أصحاب الهمم من ذوي اضطراب طيف التوحد، ورفع جودة حياتهم، في صميم أولوياتها، انطلاقاً من رؤية إنسانية راسخة تجعل الإنسان محور التنمية المستدامة وغايتها.

وشددت سموها، على أنّ دعم هذه الفئة وأسرهم مسؤولية إنسانية ووطنية مشتركة، تُجسّد قيم المجتمع الإماراتي القائمة على التراحم والتكافل والتضامن، وتعكس نهج دولة الإمارات في ترسيخ بيئة دامجة، تضمن لهم فرصاً متكافئة للحياة الكريمة، والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق "الحملة الوطنية للتوعية بالتوحد وتمكين الأسر"، تحت شعار "معاً من أجل مجتمع شامل"، التي تنظمها جمعية الإمارات للتوحد، وتزامناً مع شهر التوعية بالتوحد في أبريل، وتهدف إلى تعزيز الوعي الوطني بالتوحد وتمكين الأسر، ودعم جهود الدمج الشامل للأشخاص من ذوي التوحد في المجتمع.

وقالت، إنّ الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في رحلة التمكين، وأنّ دعمها بالمعرفة والخدمات المتخصصة يسهم في تعزيز استقرارها، وتمكين أبنائها من تنمية قدراتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة في "عام الأسرة 2026"، الهادفة إلى ترسيخ دور الأسرة، وتعزيز تماسكها.

وأشارت سموها إلى أنّ "الحملة الوطنية للتوعية بالتوحد وتمكين الأسر"، تشكل مبادرة وطنية جامعة تنطلق من أبوظبي إلى مختلف إمارات الدولة، وتقدّم حزمة من المبادرات النوعية في مجالات التوعية، والتدخل المبكر، وبناء القدرات، والتمكين المهني، وتعزيز الدمج المجتمعي، بما يحقق أثراً ملموساً ومستداماً على مستوى الدولة.

وأضافت، أنّ تمكين الأشخاص من ذوي التوحد يعد استثماراً في مستقبل المجتمع، مشيرة إلى أنّ تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، يعزّز ترسيخ نموذج وطني رائد في الشمولية.

ودعت الجهات والأفراد للانضمام إلى الحملة الوطنية والمساهمة في دعم مبادراتها، بما يعزز الشراكة المجتمعية، ويُحدث أثراً مستداماً، ينعكس إيجاباً على جودة حياة الأشخاص من ذوي التوحد وأسرهم.

وأعربت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان ، عن تقديرها لجهود جمعية الإمارات للتوحد وشركائها والداعمين، مؤكدة أن العمل المشترك يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الوطنية، وبناء مجتمع أكثر شمولاً وتماسكاً.