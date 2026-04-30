«الأوركسترا الوطنية» تُحيي الذاكرة الوطنية في حفل«حصّنتك يا وطن»

أعلنت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تنظيم حفل موسيقي خاص بعنوان «حصنتك يا وطن»، والذي يُقام على مسرح دبي أوبرا في 8 مايو 2026، ويقدم للجمهور تجربة موسيقية مشتركة تحتفي بالهوية الوطنية للدولة، وتعزّز مشاعر الفخر الوطني.

ويأخذ الحفل المرتقب الجمهور في تجربة موسيقية مختلفة عن العروض الموسيقية المعتادة، ليقدم تجربة تفاعلية مشتركة، حيث يدعو الحضور للمشاركة في أداء الأغنيات التي تشكّل جزءاً من النسيج الثقافي للدولة على مدى عقود طويلة.

ويتضمن برنامج الحفل أعمالاً موسيقية تمتد من سبعينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر، ليُعيد إحياء مجموعة من الأغاني، التي رافقت الاحتفالات الوطنية والمحطات البارزة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

يضم الحفل الموسيقي المرتقب، والذي تقدمه الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات مع الكورال التابع لها، مجموعة من الأغاني التي شكّلت جزءاً من ذاكرتنا الوطنية ورافقت مسيرة الوطن عبر العقود حيث نلتقي مع «دار زايد» على مشاعر الانتماء التي تجمع أبناء الدولة، ونستحضر مع «سوف نحمي الاتحاد» روح المسؤولية والفخر التي تعكس عمق العلاقة بين المجتمع ووطنه.

كما يتضمن برنامج الحفل أغنية «رجال والله رجال»، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تحتفي بأولئك الأبطال الذين يتفانون في حماية الوطن، وتُبرز دور القوات المسلحة الإماراتية في الحفاظ على أمنه واستقراره، بجانب أغنية «زانها زايد» التي تعيد إلى الذاكرة قصة التحوّل التي عاشتها الدولة وما زلنا نلمس أثرها في حاضرنا اليوم.

ويتضمن البرنامج أيضاً أعمالاً فنية لعدد من أبرز الشعراء والملحنين الذين ساهموا في تشكيل الهوية الموسيقية للدولة، من خلال أغنيات لا تزال حاضرة في الوجدان الوطني ومتداولة عبر الأجيال.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيس مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الثقافة تلعب دوراً محورياً في تعزيز مشاعر الارتباط بالوطن وترسيخ الشعور بالهوية المشتركة، لافتة إلى أن هذا الحفل يعكس الهوية الوطنية للدولة من خلال تقديم أعمال موسيقية حاضرة في ذاكرتنا الجماعية، والتي تعزز تكاتف المجتمع خلال هذه المرحلة المفصلية، وتحتفي بحُماة الوطن الذين يتفانون في الدفاع عن أمنه واستقراره، ويدعمون مسيرة تقدمه المستمر.

من جانبها، قالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا، إن برنامج الحفل يتمحور حول أغنيات راسخة في وجدان الجمهور وذاكرته، وألحان موسيقية يمكنه معرفتها بمجرد سماعه لنغماتها الأولى.

وأضافت أن هذا الحفل يأتي في وقتٍ تزداد فيه أهمية مثل هذه اللحظات التي تجمع الناس، لا سيما في الأسابيع الأخيرة، حيث برزت الحاجة بشكلٍ أكبر إلى مساحاتٍ مشتركة للتلاقي والتعبير عن روح التضامن، مشيرة إلى أن الحفل يجمع المواطنين والمقيمين في تجربة فنية واحدة، ويدعوهم إلى المشاركة في الغناء تعبيراً عن روح الوطن التي تجمعنا.

وأكدت الحرص على تصميم البرنامج بعناية ليعكس هذا المعنى، انطلاقاً من الإيمان بدور الموسيقى في التقريب بين أفراد المجتمع وتعزيز روح التكاتف، بما يجعلها لغةً تعبّر عن الصمود وتُعيد وصل الناس ببعضهم البعض، وتُجسّد قوة المجتمع ووحدته.

ويتضمن الحفل أعمالاً موسيقية مشهورة تُقدّم من خلال الأداء الأوركسترالي والكورالي الحي، وبأسلوب يشجّع الجمهور على التفاعل المباشر مع الموسيقى لبناء تجربة موسيقية قائمة على المشاركة. ويقدّم البرنامج بذلك رؤية متجددة لأغانٍ شكّلت جزءاً راسخاً من المشهد الثقافي لدولة الإمارات.