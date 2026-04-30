الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"ألبوم العائلة".. دعوة مفتوحة من عام الأسرة للعائلات لمشاركة قصصها

شعار عام الأسرة
30 ابريل 2026 17:40

أعلن "عام الأسرة" عن إطلاق دعوة مفتوحة بعنوان "ألبوم العائلة" على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة موجهة لجميع الأسر وأفرادها لمشاركة قصصها ولحظات تحمل تفاصيل الحياة اليومية.

تُسهم القصص المختار، ضمن هذه الدعوة، في الاحتفاء وتكريم الأسر وتسليط الضوء على دورها المحوري في المجتمع وستكون جزءًا من تكريم وطني يحتفي بهم على أن يستمر استقبال المشاركات حتى 30 يونيو المقبل.

تنطلق هذه الدعوة المفتوحة تحت شعار "نماء وانتماء"، لتسلّط الضوء على القيم الإيجابية التي تحملها وتعكسها الأسرة ببساطتها، لما لها من دور فاعل في تعزيز الروابط الأسرية ودعم نموّها الصحي.

وتُشجَّع هذه الدعوة المفتوحة كافة الأسر على التذكير بالتجارب المشتركة الصادقة بهدف تقديم صورة أصيلة وإنسانية عن الحياة الأسرية في دولة الإمارات.

وقالت روضة الفلاسي، مدير مشروع عام الأسرة "يتجلى معنى الأسرة في تفاصيل حياتها اليومية البسيطة، واللحظات التي تقرّب بين أفرادها وتعزز ارتباطهم وانتماءهم. ومن خلال دعوتنا المفتوحة التي تحمل عنوان "ألبوم العائلة"، أردنا أن ندعو الأسر في مختلف أنحاء الدولة إلى مشاركة هذه اللحظات كما هي، بصدقها وعفويتها، لتعكس ما تجسده تلك الروابط التي تشكّل حياتنا، وأن الأسرة ستظل هي أساس نمو المجتمع وتماسكه".

ويمكن للأسر في جميع أنحاء الدولة مشاركة قصصها من خلال عملية تقديم بسيطة متاحة عبر الموقع الرسمي لمبادرة أعوام الإمارات من خلال النموذج في الرابط https://ourfamilyalbum.typeform.com/to/QOdxqSfK.
وستكون المشاركات المختارة جزءًا من رحلة سردية عامة، تُعرض فيها قصص مختلفة عبر المنصات الرسمية لمبادرة أعوام الإمارات.

وتندرج هذه الدعوة ضمن مبادرة أعوام الإمارات، وهي منصة وطنية للسرد المجتمعي، تجمع كل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له حول أولوياتها المشتركة وتسهم من خلال قصص الحياة اليومية في تعزيز الفهم المشترك ومواكبة التوجّهات الوطنية السنوية.

المصدر: وام
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©