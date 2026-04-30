الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
رئيس الدولة ورئيس وزراء نيوزيلندا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

30 ابريل 2026 19:39

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي كريستوفر لاكسن رئيس وزراء نيوزيلندا، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة بما يحقق مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، الحرص المتبادل على استثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاقها بما يسهم في تعزيز المسارات التنموية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.
كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء نيوزيلندا، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي إضافة إلى تأثيراتها على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

المصدر: وام
