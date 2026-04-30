الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تكرّم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

عمر الدرعي وخليفة الظاهري خلال تكريم الفائزين (من المصدر)
1 مايو 2026 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر المقام بمنطقة العين
رجال أعمال ومستثمرون لـ«الاتحاد»: الإمارات نموذج عالمي في حماية حقوق العمال

كرّمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الطلبة الفائزين في الدورة الرابعة من مسابقة القرآن الكريم التي تنظمها ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضور القرآن الكريم في البيئة الأكاديمية، ورعاية المواهب القرآنية وصقلها، وترسيخ القيم الدينية والإنسانية في نفوس الطلبة.
وتوّج معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، الطلبة المكرّمين بجوائز المسابقة في مشهدٍ احتفائي جسد تقدير الجامعة لأهل القرآن وحرصها على تكريم المتميّزين في حفظه وإتقان تلاوته.
وشهدت المسابقة مشاركة لافتة من الطلبة المواطنين والدوليين، حيث بلغ عدد المتنافسين 80 مشاركاً ومشاركة، وسط تنافس قوي عكس مستويات متقدمة في الحفظ والإتقان، وأسفر عن تتويج 15 متسابقاً ومتسابقة بالمراكز الأولى ضمن أربعة مستويات شملت حفظ القرآن الكريم كاملاً، و15 جزءاً، و5 أجزاء، و3 أجزاء. واستُهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، أعقبه تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، كما ألقى أحد الطلبة المشاركين كلمة عبّر فيها عن شكره وتقديره للجامعة ولجان التحكيم على جهودهم في تنظيم المسابقة، ودعمهم المستمر للطلبة وتشجيعهم على التميّز في حفظ كتاب الله.
وهنأ معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي الطلبة الفائزين في المسابقة، مشيداً بالمستوى المتميز الذي قدّموه وما عكسوه من إتقانٍ في الحفظ وجودةٍ في التلاوة وأحكام التجويد. ودعا معاليه الطلبة إلى مواصلة الارتباط بالقرآن الكريم حفظاً وفهماً وتدبراً، والعمل على تجسيد قيمه في السلوك اليومي.
من جانبه، أكد الدكتور خليفة الظاهري، مدير الجامعة، أن الاهتمام بالقرآن الكريم يأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى إعداد طلبة يمتلكون أدوات الفهم والتحليل إلى جانب الحفظ والإتقان، وأن الهدف ليس تخريج حفّاظ فقط، بل صناعة وعيٍ يحمل رسالة القرآن.

آخر الأخبار
هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر المقام بمنطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر المقام بمنطقة العين
1 مايو 2026
مدمرة صواريخ تبحر في المياه الإقليمية ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن تسعى إلى تشكيل تحالف دولي لضمان حرية الملاحة في «هرمز»
1 مايو 2026
طالب سوداني نازح ينظر من خيمة في مدرسة ابتدائية مؤقتة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولة أممية لـ«الاتحاد»: النساء والأطفال الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب الأهلية في السودان
1 مايو 2026
رافائيل غروسي
الأخبار العالمية
«الدولية للطاقة الذرية»: ضرورة الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
1 مايو 2026
مخيم مؤقت لنازحين لبنانيين في وسط بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: أزمة النزوح في لبنان وصلت إلى «مستويات كارثية»
1 مايو 2026
