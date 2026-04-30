«نقل عجمان» يناقش نتائج الأداء المؤسسي لعام 2025

عجمان (وام)

ناقش مجلس إدارة هيئة النقل في عجمان خلال اجتماعه برئاسة أحمد إبراهيم الغملاسي، نائب رئيس مجلس الإدارة، نتائج الأداء المالي والمؤسسي لعام 2025، وما تحقق من مستهدفات في مختلف قطاعات الهيئة، بجانب مناقشة الخطط التطويرية المرتبطة بالاستثمارات والمشاريع المستقبلية، بما يعزّز كفاءة منظومة النقل ويدعم استدامة الخدمات في إمارة عجمان.

واطّلع المجلس على أبرز المخرجات التشغيلية والإستراتيجية، التي عكست تقدماً في الأداء العام، إضافة إلى المبادرات التي نفّذتها الهيئة خلال العام، والهادفة إلى تطوير تجربة المتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات، ودعم توجهات الإمارة في تحسين جودة الحياة.