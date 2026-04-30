الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

توقعات "الأرصاد" لطقس الإمارات غدا

أبوظبي
30 ابريل 2026 20:48

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام غائما جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:19 والمد الثاني 02:01، والجزر الأول عند الساعة 18:41 والجزر الثاني عند الساعة 07:45.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:10 والمد الثاني 08:21، والجزر الأول عند الساعة 46:15 والجزر الثاني عند الساعة 51:03.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                    الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي                      36 25 65 20

دبي                            37 27 60 25

الشارقة                        38 23 55 15

عجمان                         34 26 85 35

أم القيوين                      36 22 80 20

أخبار ذات صلة
«الوطني للأرصاد»: طقس صحو إلى غائم جزئيًا مع نشاط للرياح حتى 3 مايو
توقعات الطقس في الإمارات غداً

رأس الخيمة                   40 21 55 15

الفجيرة                         42 33 30 15

العـين                           40 26 55 10

ليوا                              39 23 75 10

الرويس                         33 24 80 15

السلع                             33 25 70 25

دلـمـا                             30 26 85 40

طنب الكبرى / الصغرى      35 28 80 35

أبو موسى                        35 28 80 35.

المصدر: وام
آخر الأخبار
وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز يزور الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة بعد تعرضها للقرصنة
الأخبار العالمية
اتهام مراهق بتنفيذ هجوم سيبراني ضخم في فرنسا
اليوم 21:26
عمومية «بنك الشارقة» تقر توزيع  توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.5%
اقتصاد
عمومية «بنك الشارقة» تقر توزيع  توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.5%
اليوم 21:23
سلطان بن حمدان: الإنجازات المستدامة لرياضة الهجن ثمرة دعم القيادة الرشيدة
الرياضة
سلطان بن حمدان: الإنجازات المستدامة لرياضة الهجن ثمرة دعم القيادة الرشيدة
اليوم 21:09
كول توماس ألين، المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
علوم الدار
احتجاز المتهم بمحاولة اغتيال ترامب بانتظار المحاكمة
اليوم 21:04
أبوظبي
علوم الدار
توقعات "الأرصاد" لطقس الإمارات غدا
اليوم 20:48
