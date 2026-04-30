احتجاز المتهم بمحاولة اغتيال ترامب بانتظار المحاكمة

وافق المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إثر اقتحام حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض وهو مسلح بأسلحة نارية وسكاكين، على البقاء قيد الاحتجاز بانتظار محاكمته.

ولم يدل كول توماس ألين، اليوم الخميس، بأي أقوال خلال مثوله لفترة وجيزة أمام القاضية الأميركية موكسيلا أوبادهيايا.

وأفادت جهة الادعاء أن ألين خطط لهجومه طوال أسابيع، وتتبع تحركات ترامب عبر الإنترنت قبل أن يتجاوز مسرعا جهاز كشف المعادن في فندق "واشنطن هيلتون" ليلة السبت الماضي وهو يحمل بندقية، متسببا في تعطيل أحد أبرز الفعاليات السنوية في العاصمة الأميركية.

وقال مسؤولون إن ألين أُصيب خلال الهجوم، لكن لم يتم إطلاق النار عليه. كما أُصيب أحد عناصر جهاز الخدمة السرية بطلق ناري، إلا أنه كان يرتدي سترة واقية من الرصاص ونجا من الحادث.

وقال المدعون إنهم يعتقدون أن ألين أطلق طلقة واحدة على الأقل من بندقيته، وأن أحد عناصر جهاز الخدمة السرية أطلق خمس طلقات.