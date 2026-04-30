قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

أبوظبي تكثف جهود الوقاية من الأمراض المزمنة

نجاح برنامج «صحة» للتغذية العلاجية (وام)
1 مايو 2026 00:57

أبوظبي (وام)

كثّفت أبوظبي جهودها في مجال الوقاية من الأمراض المزمنة ببرامج تغذية إكلينيكية قائمة على البيانات، في إطار اهتمامها المتزايد بمكافحة مرض السكري وتعزيز أنماط الحياة الصحية، من خلال تطوير برامج وقائية وعلاجية متقدمة تستهدف تحسين الصحة العامة والحد من الأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة.
وفي هذا السياق، تسلط مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية التابعة لشركة «صحة» الضوء على نجاح برنامجها للتغذية العلاجية المخصص في دعم تنزيل الوزن وتحسين الصحة الأيضية، من خلال منهج يعتمد على تقييم دقيق لتكوين الجسم وخطط غذائية فردية ومتابعة سريرية منتظمة.

وقالت مريم راشد الظاهري، تقني تغذية في المدينة، إن البرنامج يعتمد على منهجية علمية تبدأ بتقييم دقيق لتكوين الجسم، يتبعها برنامج متابعة منتظم يتيح تعديل الخطة الغذائية بناءً على البيانات الإكلينيكية.
وأضافت أن التدخلات تركز على خفض كتلة الدهون مع الحفاظ على الكتلة العضلية، بما يحقق تحسناً في المؤشرات الأيضية من دون اللجوء إلى الأدوية، مشيرة إلى أن الهدف لا يقتصر على فقدان الوزن مؤقتاً، بل بناء نمط صحي مستدام يتناسب مع حياة المرضى اليومية.

الخطة الغذائية
يقوم البرنامج على مراجعات دورية كل أسبوعين في المرحلة الأولى، إلى جانب تحليل مستمر لمؤشرات الجسم مثل نسبة الدهون والكتلة العضلية، ما يتيح تعديل الخطط الغذائية بشكل تدريجي لضمان تحقيق نتائج مستدامة. وأظهرت حالات ضمن البرنامج نتائج ملحوظة مكنت بعض الأشخاص من خفض وزنهم بنسب كبيرة خلال عام واحد دون استخدام أدوية لإنقاص الوزن، مع تحسن واضح في المؤشرات الصحية.

