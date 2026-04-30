عبد الرحمن العور: العمال شركاء رئيسيون في تحقيق الرؤية الطموحة للدولة

أبوظبي (وام)

توجّه معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بالتهنئة لجميع العاملين في الدولة بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن العمال يمثلون دعامة أساسية وشركاء رئيسيين في تحقيق الرؤية الطموحة للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهمون بشكل فاعل في تعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار.

وأوضح معاليه أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال يعكس القيم الإنسانية والتعاون والتراحم المجتمعي في دولة الإمارات، والتزامها المستمر بتوفير بيئة العمل الإيجابية، بما يعزّز الإنتاجية وسهولة ممارسة الأعمال. وأضاف أن النسيج المجتمعي لدولة الإمارات يعكس قصة نجاح إنساني تقوم على التعايش والتكافل بين مختلف الجنسيات والثقافات، حيث يشكّل العمال جزءاً أصيلاً من المجتمع، ويسهمون بجهودهم في بناء وتنمية الوطن، فيما تحرص الدولة على ترسيخ قيم الاحترام، وصون الكرامة الإنسانية، بما يعزّز شعور الانتماء والاستقرار، ويجعل من يوم العمال مناسبة للتقدير والوفاء لكل من يشارك في مسيرة التنمية بروح الأسرة الواحدة.

وأشار إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص في تطوير المبادرات، التي تعزّز ثقافة التقدير ورعاية العمال، ودعم الحماية الاجتماعية لهم، بما يسهم في زيادة مرونة وتنافسية سوق العمل وجاذبيته للكوادر الإماراتية والكفاءات العالمية، وضمان بيئة عمل آمنة وجاذبة وفق منظومة حوكمة فعالة تنسجم مع أهداف رؤية الإمارات 2031.

وقال إن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في توفير الرعاية للعمال، وضمان حقوقهم، وتعزيز رفاهيتهم. وأكد معاليه حرص الوزارة على التواصل المستمر مع العمال ومشاركتهم في المناسبات الوطنية والاجتماعية، لتعزيز اندماجهم المجتمعي واستقرارهم الاجتماعي والأسري.