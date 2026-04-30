الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عبد الرحمن العور: العمال شركاء رئيسيون في تحقيق الرؤية الطموحة للدولة

عبد الرحمن العور
1 مايو 2026 00:56

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رجال أعمال ومستثمرون لـ«الاتحاد»: الإمارات نموذج عالمي في حماية حقوق العمال
18 فعالية في 40 موقعاً على مستوى الدولة بمناسبة «اليوم العالمي للعمال»

توجّه معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بالتهنئة لجميع العاملين في الدولة بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن العمال يمثلون دعامة أساسية وشركاء رئيسيين في تحقيق الرؤية الطموحة للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهمون بشكل فاعل في تعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
وأوضح معاليه أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال يعكس القيم الإنسانية والتعاون والتراحم المجتمعي في دولة الإمارات، والتزامها المستمر بتوفير بيئة العمل الإيجابية، بما يعزّز الإنتاجية وسهولة ممارسة الأعمال. وأضاف أن النسيج المجتمعي لدولة الإمارات يعكس قصة نجاح إنساني تقوم على التعايش والتكافل بين مختلف الجنسيات والثقافات، حيث يشكّل العمال جزءاً أصيلاً من المجتمع، ويسهمون بجهودهم في بناء وتنمية الوطن، فيما تحرص الدولة على ترسيخ قيم الاحترام، وصون الكرامة الإنسانية، بما يعزّز شعور الانتماء والاستقرار، ويجعل من يوم العمال مناسبة للتقدير والوفاء لكل من يشارك في مسيرة التنمية بروح الأسرة الواحدة.
وأشار إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص في تطوير المبادرات، التي تعزّز ثقافة التقدير ورعاية العمال، ودعم الحماية الاجتماعية لهم، بما يسهم في زيادة مرونة وتنافسية سوق العمل وجاذبيته للكوادر الإماراتية والكفاءات العالمية، وضمان بيئة عمل آمنة وجاذبة وفق منظومة حوكمة فعالة تنسجم مع أهداف رؤية الإمارات 2031.
وقال إن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في توفير الرعاية للعمال، وضمان حقوقهم، وتعزيز رفاهيتهم. وأكد معاليه حرص الوزارة على التواصل المستمر مع العمال ومشاركتهم في المناسبات الوطنية والاجتماعية، لتعزيز اندماجهم المجتمعي واستقرارهم الاجتماعي والأسري.

آخر الأخبار
هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر المقام بمنطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر المقام بمنطقة العين
1 مايو 2026
مدمرة صواريخ تبحر في المياه الإقليمية ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن تسعى إلى تشكيل تحالف دولي لضمان حرية الملاحة في «هرمز»
1 مايو 2026
طالب سوداني نازح ينظر من خيمة في مدرسة ابتدائية مؤقتة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولة أممية لـ«الاتحاد»: النساء والأطفال الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب الأهلية في السودان
1 مايو 2026
رافائيل غروسي
الأخبار العالمية
«الدولية للطاقة الذرية»: ضرورة الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
1 مايو 2026
مخيم مؤقت لنازحين لبنانيين في وسط بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: أزمة النزوح في لبنان وصلت إلى «مستويات كارثية»
1 مايو 2026
