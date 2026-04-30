الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ورشة تخصصية لتعزيز الجاهزية وتطوير الكفاءات في مكافحة غسل الأموال

مشاركون بالورشة في صورة تذكارية (من المصدر)
1 مايو 2026 00:56

دبي (الاتحاد)

نظّمت نيابة دبي، بالتعاون مع مركز دبي للأمن الاقتصادي، ورشة عمل تخصصية بمشاركة ممثلين من شرطة دبي وجمارك دبي، وذلك بهدف تعزيز جاهزية الجهات المعنية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتطوير الكفاءات والقدرات المؤسسية ذات الصلة.
وتأتي هذه الورشة في إطار التزام نيابة دبي بدورها المحوري في مكافحة جرائم غسل الأموال، بما يتماشى مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية، وبما يدعم تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية، ورفع مستوى الجاهزية في مواجهة المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم. 
وحضر الورشة عدد من المحامين العامين وأعضاء النيابة، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة، في تأكيد واضح على تكامل الجهود المؤسسية وتوحيد الرسائل الفنية ذات الصلة، بما يعزز التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية. 
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المستشار حمد جمعة الخلافي، رئيس النيابة الكلية، بالحضور، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الجهات المعنية، والذي يسهم في رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز القدرات الوطنية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال، وترسيخ سيادة القانون.
 وقدّم ورشة العمل الخبير المستشار الدكتور جمعة علي الرحومي، مستشار بمركز دبي للأمن الاقتصادي.
وفي ختام اليوم الثاني من الورشة التخصصية، أهدى المستشار حمد الخلافي، درع الشكر والتقدير للمحاضر الخبير المستشار الدكتور جمعة الرحومي، والجهات المشاركة.

