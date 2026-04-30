«شرطة دبي» تعتمد الرؤية الاستشرافية للإدارة العامة لحقوق الإنسان

اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي الرؤية الاستشرافية المُستقبلية للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي «2040»، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات المستقبلية والنوعية التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع والابتكار في القدرات البشرية.

واعتمد الرؤية الاستشرافية للإدارة العامة لحقوق الإنسان، العميد عبد الرحمن خليفة الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد الدكتور خبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، بحضور العقيد فيصل أحمد الخميري، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان.