الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اجتماع تنسيقي للمجالس المجتمعية الوطنية للوقاية من المخدرات

جانب من الاجتماع (وام)
1 مايو 2026 00:56

رأس الخيمة (وام)

عقدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الاجتماع التنسيقي الأول للمجالس المجتمعية الوطنية للوقاية من المخدرات تحت شعار «توحيد الصف.. لاستئصال الآفة»، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.
حضر الاجتماع العميد إبراهيم جاسم الطنيجي، مدير إدارة مكافحة المخدرات برأس الخيمة، والشركاء الاستراتيجيون من دائرة الموارد البشرية ودائرة بلدية رأس الخيمة والمؤسسة الاتحادية للشباب - مركز شباب رأس الخيمة والمعنيون، وذلك سعياً نحو توحيد وتضافر الجهود المجتمعية والوطنية بين الجهات المعنية، وحفاظاً على أمن وسلامة الأسرة والمجتمع، تعزيزاً لمبادرات «عام الأسرة».
تناول الاجتماع أهمية رفع مستوى الوعي الأسري والمجتمعي بمخاطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية مع تسليط الضوء على «فئة الطلبة»، وأهمية تكامل الجهود لتقديم المزيد من النصح والإرشاد الطلابي للوقاية من تعاطي المخدرات من خلال تكثيف برامج الورش والمحاضرات التوعوية للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية والحد من الإدمان.
وناقش الاجتماع العديد من المقترحات التطويرية مثل استيعاب المتعافين ضمن سوق العمل من خلال إتاحة المجال أمامهم للعمل في المؤسسات والقطاع الخاص لتحقيق الدمج المجتمعي والنفع العام، مع تبنّي تقديم «مزايا خاصة» للمتعافين من آفة الإدمان، بما يدعم تحفيزهم على الإقلاع عن التعاطي ونبذ الإدمان ومزاولة حياتهم اليومية بصورة طبيعية.

