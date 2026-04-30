«شرطة أبوظبي» تشارك في مبادرة «فخورين بالإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك أعضاء برنامج «كلنا شرطة» التابع لإدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي، في مبادرة «فخورين بالإمارات»، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، تعزيزاً لروح الانتماء والولاء للوطن، وترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي لدى أفراد المجتمع.

وأكدت «شرطة أبوظبي» أن هذه المشاركة تأتي تماشياً مع توجيهات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز روح المواطنة الإيجابية، وترسيخ مفهوم العمل المشترك لخدمة المجتمع، من خلال إشراك أفراد المجتمع في المبادرات الوطنية التي تعزز من دورهم كشركاء في حفظ الأمن والاستقرار.