الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
نهيان بن مبارك يحضر أفراح النعيمي والهاملي في أبوظبي

نهيان بن مبارك في صورة مع العريس وذويه خلال حفل الاستقبال (وام)
1 مايو 2026 00:57

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة محمد علي يوسف الطابور النعيمي، بمناسبة زفاف نجله «جمعة» على كريمة أحمد محمد عبدالهادي بن ظاعن الهاملي في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

