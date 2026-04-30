الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة الخارجية تعلن حظر سفر الإماراتيين إلى إيران ولبنان والعراق

شعار وزارة الخارجية
30 ابريل 2026 23:50

نظراً للتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، تُعلن وزارة الخارجية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية العراق، وتدعو جميع المواطنين الموجودين في هذه الدول إلى سرعة المغادرة والعودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت.

وفي إطار حرص دولة الإمارات على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، تؤكد وزارة الخارجية أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وتهيب بالمواطنين الموجودين في إيران ولبنان والعراق التواصل معها عبر الرقم: 97180044444+، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة مواطنيها.

المصدر: وام
وزارة الخارجية
حظر
سفر
إيران
لبنان
العراق
آخر الأخبار
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر المقام بمنطقة العين
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©