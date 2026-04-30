وزارة الخارجية تعلن حظر سفر الإماراتيين إلى إيران ولبنان والعراق

نظراً للتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، تُعلن وزارة الخارجية حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية العراق، وتدعو جميع المواطنين الموجودين في هذه الدول إلى سرعة المغادرة والعودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت.

وفي إطار حرص دولة الإمارات على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، تؤكد وزارة الخارجية أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وتهيب بالمواطنين الموجودين في إيران ولبنان والعراق التواصل معها عبر الرقم: 97180044444+، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة مواطنيها.