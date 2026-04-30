الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

وزيرة الأسرة: الأعراس الجماعية تعزز التماسك

1 مايو 2026 00:56

أبوظبي (وام)

أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن العرس الجماعي ليس مجرد احتفال، بل بداية حقيقية لحياة تُبنى على الطمأنينة والدعم عندما نخفف عن شبابنا أعباء البداية.
جاء ذلك خلال العرس الجماعي الذي نظمته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. 
وقالت معاليها: «نحرص أن تكون هذه البدايات أسهل، وأقرب للناس، وأكثر إنسانية لأن قوة المجتمع تبدأ من راحة الأسرة». 
وأضافت: «ما نقوم به اليوم هو رسالة واضحة تؤكد أن الأسرة أولوية، وأن دعمها ليس مبادرة مؤقتة، بل التزام مستمر لبناء مجتمع متماسك، يشعر فيه الجميع بالانتماء والأمان». 
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن العرس الجماعي لموظفي الهيئة هو مبادرة نبيلة تعكس روح التكافل والتضامن بين الهيئة وموظفيها من ناحية وبين الهيئة والمجتمع من ناحية أخرى. 

الأعراس الجماعية
الإمارات
العرس الجماعي
سناء سهيل
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
ذياب بن محمد بن زايد
سهيل سعيد الخييلي
سهيل الخييلي
عام الأسرة
وزارة الأسرة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©