قرقاش: لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية أو التعويل عليها بعد عدوانها الغاشم على كافة جيرانها

وقال معاليه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في النقاش الدائر حول «مضيق هرمز»، تبرز الإرادة الدولية الجماعية وأحكام القانون الدولي كضامن رئيس لحرية الملاحة في هذا الممر الحيوي، بما يخدم استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الحرب، وبطبيعة الحال، لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية أو التعويل عليها بعد عدوانها الغاشم على كافة جيرانها».