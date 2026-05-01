عدد اليوم
الإمارات تشارك في الاجتماع الـ70 للجنة التعاون التجاري الخليجي

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ70 للجنة التعاون التجاري الخليجي
1 مايو 2026 12:40

شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في أعمال الاجتماع السبعين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتوسيع آفاق التكامل بين أسواقها، بما يدعم استقرار ونمو بيئة الأعمال الخليجية، ويعزّز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لدعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الخليجي وتوسيع قدراته التنافسية، وبما يعزز مكانته إقليمياً ودولياً.

وقال إن اجتماع اللجنة يمثل محطة مهمة في ظل الظروف الراهنة، حيث يشكّل فرصة حيوية لتطوير المزيد من المبادرات والتشريعات والسياسات، التي تعزّز المرونة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وتدعم مسارات التكامل الاستثماري والتنموي، والانفتاح الاقتصادي على العالم، وتصبّ في استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس.

وأضاف معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة تطوير بيئة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً ومرونة، ترتكز على تحديث التشريعات الاقتصادية والتجارية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز تنافسية اقتصادات دول المجلس وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.

أخبار ذات صلة
قرقاش: لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية أو التعويل عليها بعد عدوانها الغاشم على كافة جيرانها
هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر المقام بمنطقة العين

وتفصيلاً، ناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون بين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية الكبرى، لدعم حضورها في الأسواق العالمية، إضافة إلى مواصلة تطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة، لا سيما القواعد الموحَّدة لتنظيم المنافسة والتجارة الإلكترونية لدول المجلس، مما يمهّد الطريق لتعزيز تنافسية التجارة الخليجية وتكامل أسواقها الرقمية وتسهيل تدفق السلع والخدمات عبر المنصات التقنية.

واستعرضت اللجنة جهود الدول الأعضاء لدعم بيئة الاستثمار الخليجية ومكافحة الغش التجاري وتعزيز حماية المستهلك.

كما تناولت تطوير منظومة الملكية الفكرية من خلال إعادة هيكلة اللجنة المعنية ببراءات الاختراع لتصبح لجنة للملكية الفكرية ووضع استراتيجيات موحدة لحماية الإبداع الخليجي، بجانب تسليط الضوء على مستجدات حاضنة الأعمال الخليجية الافتراضية، بما يسهم في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع حضورها في السوق الخليجية المشتركة.

وتضمن الاجتماع استعراض ومتابعة الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، بجانب النسخة الثانية من منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وذلك لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم مسارات النمو الاقتصادي.

آخر الأخبار
شرطة دبي تضبط سائقاً أزال اللوحة الأمامية لمركبته وتعمّد تجاوز الإشارة الحمراء بسرعات عالية
علوم الدار
شرطة دبي تضبط سائقاً أزال اللوحة الأمامية لمركبته وتعمّد تجاوز الإشارة الحمراء بسرعات عالية
اليوم 13:02
محمد بن راشد: المعرفة هي التي نقلتنا من بساطة الصحراء إلى عمق الفضاء
علوم الدار
محمد بن راشد: المعرفة هي التي نقلتنا من بساطة الصحراء إلى عمق الفضاء
اليوم 12:44
الإمارات تشارك في الاجتماع الـ70 للجنة التعاون التجاري الخليجي
علوم الدار
الإمارات تشارك في الاجتماع الـ70 للجنة التعاون التجاري الخليجي
اليوم 12:40
"الطيران المدني" تصدر أول شهادة اعتماد لتعديلات الطائرات إلى مركز طيران الإمارات الهندسي
علوم الدار
"الطيران المدني" تصدر أول شهادة اعتماد لتعديلات الطائرات إلى مركز طيران الإمارات الهندسي
اليوم 12:25
رزان خليفة المبارك تترأّس الاجتماع الـ117 لمجلس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في سويسرا
علوم الدار
رزان خليفة المبارك تترأّس الاجتماع الـ117 لمجلس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في سويسرا
اليوم 12:13
