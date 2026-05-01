الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
محمد بن راشد: المعرفة هي التي نقلتنا من بساطة الصحراء إلى عمق الفضاء

1 مايو 2026 12:44

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن المعرفة هي التي نقلتنا من بساطة الصحراء إلى عمق الفضاء.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «مع الدفعة الأولى من بعثات محمد بن راشد التخصصية.. والموجهة للكوادر الوطنية الحكومية في أفضل الجامعات العالمية مثل جامعة نيويورك وجامعة جورج تاون وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وغيرها.. 
الهدف تكوين خبرات تخصّصية في القطاعات المستقبلية لهذه الكوادر.. 
الهدف أن تبقى الحكومة تتعلّم.. من دون توقف.. 
نحن شعب لا يتوقف عن التعلم.. لأن المعرفة هي التي نقلتنا من بساطة الصحراء إلى عمق الفضاء».

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
