الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"النقل المتكامل" ينفّذ تجارب ميدانية لقارب دورية بحري ذاتي الحركة

1 مايو 2026 14:18

أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن تنفيذ تجارب تشغيل ميدانية لقارب دورية بحري ذاتي الحركة بطول 23 قدماً، وذلك تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة بلو جلف جروب.

 

وتستهدف هذه التجارب تشغيل وسيلة بحرية متطورة تعتمد على تقنيات التحكم الذاتي، لدعم عمليات الرقابة والرصد في الممرات المائية بالتعاون مع أبوظبي البحرية، بما يعزز مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، ويرتقي بمنظومة السلامة العامة في القطاع البحري.

 

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجهات القطاع البحري نحو توظيف التقنيات الذكية والحلول الابتكارية في تطوير منظومة العمل البحري، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات الرقابية، ورفع دقة المراقبة، وتحقيق الاستدامة التشغيلية في الممرات المائية، بجانب دعم جهود تطوير منظومة النقل البحري ذاتي الحركة في الإمارة.

 

كما تجسد هذه التجارب التزام مركز النقل المتكامل بتبني أحدث التقنيات وتطوير منظومة رقابية متقدمة، تدعم السلامة العامة وتعزز كفاءة العمليات التشغيلية. 

المصدر: وام
