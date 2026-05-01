عدد اليوم
عدد اليوم
حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في مدينة الظنة بمنطقة الظفرة

حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في مدينة الظنة بمنطقة الظفرة
1 مايو 2026 20:39

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من المواطنين والمسؤولين في منطقة الظفرة، وذلك في مدينة الظنة، في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة في مختلف مدن المنطقة.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، مؤكدا اهتمام القيادة الرشيدة المستمر بتنمية المنطقة وتطويرها، بما يعكس رؤية الدولة في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاستقرار المستدام.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "استقبلنا المواطنين في مدينة الظنة، ضمن نهج يرسخ التواصل المباشر والاطلاع على احتياجات الأهالي وتعزيز جودة الحياة في مختلف المناطق".

وأضاف سموه "ويمضي نهج التنمية في دولة الإمارات برؤية شاملة تضع الإنسان في صدارة الأولويات، في ظل أمن واستقرار راسخين يدعمان مسيرة الوطن نحو مزيد من الازدهار".

وأشار سموه إلى أن نهج التنمية في دولة الإمارات يقوم على الإنسان كأولوية، من خلال تعزيز تماسك المجتمع وترسيخ الوعي والمسؤولية، مشيراً إلى حرص القيادة على متابعة شؤون مختلف المناطق عن قرب، والعمل على تطوير الخدمات وتلبية تطلعات الأهالي بما يدعم رفاههم واستقرارهم.

ولفت سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار هو ثمرة منظومة متكاملة من الجاهزية والكفاءة، تسهم في صون مكتسبات الوطن ودعم مسيرته التنموية.

واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم حول القضايا المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم، واطمأن على أحوالهم.

كما اطلع على سير العمل في القطاعات الخدمية والحيوية المختلفة.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة بين القيادة والمواطنين، وتعكس نهج التواصل المباشر الذي تحرص عليه القيادة، بما يعزز الثقة ويكرس قيم التلاحم الوطني والانتماء.

من جهتهم، أعرب أهالي منطقة الظفرة عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكدين اعتزازهم بقيادتهم الرشيدة، ومشيدين بما تشهده دولة الإمارات من نهضة شاملة وتطور مستدام، في ظل وحدة المجتمع وتكاتف أبنائه، وولائهم للوطن وقيادته.

حضر الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
