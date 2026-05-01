علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تقدّم خدمات النقاط المرورية في وزارة الخارجية

خلال شرح المبادرة لموظفي الوزارة (من المصدر)
2 مايو 2026 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم قسم برامج النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة حزمة متكاملة من الخدمات الميدانية لموظفي وزارة الخارجية في مقر الوزارة، ضمن فعالية ميدانية، وهدفت إلى تسهيل إنجاز معاملاتهم وتعزيز مستوى الوعي المروري لديهم.
وتضمّنت المبادرة خدمات تخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة، إلى جانب تنظيم مجموعة من الورش التوعوية التي ركّزت على السلوك المروري السليم وأهمية الالتزام بقوانين السير، ودوره في الحد من الحوادث والإصابات.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن التعاون مع وزارة الخارجية يأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على توطيد التعاون مع الجهات الحكومية، وتوفير خدمات نوعية تمكّن الموظفين من إنجاز معاملاتهم بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، بما يعكس التزامها بدعم الأولوية الاستراتيجية (أمن الطرق الذكي) من خلال نشر ثقافة السلامة المرورية وتقديم ورش توعوية تسهم في الارتقاء بسلوك السائقين والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.
وأوضح المقدم نهيان محمد المهيري، رئيس قسم برنامج النقاط المرورية، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتقديم خدمات ميدانية مبتكرة تعزز رضا المتعاملين، وتسهم في رفع مستوى الوعي المروري وترسيخ السلوكيات الإيجابية على الطريق.
وشهدت المبادرة تفاعلاً من موظفي وزارة الخارجية، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الخدمات الميدانية التي وفّرت عليهم الوقت والجهد، وأسهمت في إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

