انطلاق فعاليات «أسبوع المرور الخليجي» بعد غدٍ

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تشارك وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، بالشراكة مع مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد، الذي يقام هذا العام تحت شعار «أعبر بأمان»، من خلال برنامج تثقيفي يمتد على مدار أسبوع في مختلف إمارات الدولة.

وتنطلق الفعاليات رسمياً يوم الاثنين المقبل بحفل افتتاح يقام في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، حيث تبدأ بعدها سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري، وتعزيز السلامة المرورية، وتشمل عروضاً يومية ومعارض ومحاضرات تثقيفية.

تتوزع الفعاليات في جميع إمارات الدولة، حيث تستضيف العاصمة أبوظبي الفعاليات في ياس مول خلال الفترة من (5) إلى (7) مايو، من الساعة (4:00) عصراً وحتى الساعة (9:00) مساءً، وفي إمارة دبي تقام الفعاليات في العربي سنتر من (7) إلى (9) مايو، من الساعة (5:00) مساءً وحتى (9:00) مساءً، وفي إمارة الشارقة فتقام الفعاليات في مركز خدمات المرور والترخيص من (4) إلى (7) مايو، وذلك من الساعة (8:00) صباحاً وحتى الساعة (3:00) مساءً، فيما سيشهد سيتي سنتر عجمان بإمارة عجمان الفعاليات يومي (4) و(5) مايو، من الساعة (9:00) صباحاً وحتى الساعة (6:30) مساءً، كما ستشهد إمارة أم القيوين الأنشطة المرورية في أم القيوين مول من (4) إلى (7) مايو، من الساعة (4:00) عصراً وحتى الساعة (8:00) مساءً، أما في رأس الخيمة فستقام الفعاليات في المنار مول يوم (5) مايو، من الساعة (8:30) صباحاً وحتى الساعة (3:30) مساءً، وفي الفجيرة تقام الفعاليات في سيتي سنتر الفجيرة يوم (7) مايو، من الساعة (4:00) عصراً وحتى الساعة (9:00) مساءً.

وتدعو وزارة الداخلية أفراد المجتمع إلى التفاعل والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المرورية، لما لها من دور في تعزيز الوعي وترسيخ ثقافة السلامة على الطريق، وتأكيداً على أهمية الشراكة المجتمعية في بناء بيئة مرورية أكثر أماناً.