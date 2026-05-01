علوم الدار

«الإمارات للدواء» يناقش تطوير خدمات الموافقات التسويقية وتعزيز إشراك المتعاملين

خلال اجتماع المجلس عبر الاتصال المرئي (من المصدر)
2 مايو 2026 01:10

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ركيزة أساسية لا غنى عنها
أبوظبي.. وجهة عالمية للرعاية الصحية المعقدة

عقدت مؤسسة الإمارات للدواء اجتماع مجلس المتعاملين، بمشاركة عدد من الشركاء والمتعاملين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل المستمر وإشراك المتعاملين في تطوير وتحسين الخدمات، بما يواكب أفضل الممارسات الحكومية ويرتقي بتجربة المستخدم.
وناقش المجلس خاصية «تعيين أكثر من منشأة صيدلانية» ضمن خدمات الموافقات التسويقية، والتي تهدف إلى تمكين أصحاب حق التسويق من تعيين أكثر من منشأة صيدلانية لاستيراد وتوزيع المنتجات الدوائية، بما يسهم في تعزيز توفر المنتجات الطبية في الدولة، ودعم منظومة الأمن الدوائي.
وضمّ الاجتماع ممثلين عن وكلاء المصنعين المحليين والمستودعات الطبية والمكاتب التسويقية، حيث تم استعراض آلية تطبيق الخدمة وتوضيح إجراءاتها، إلى جانب مناقشة سبل تسهيل استخدامها، بما يضمن كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات.
يأتي انعقاد المجلس في إطار توجه المؤسسة إلى إشراك المتعاملين في تقييم التحديثات الجديدة على خدمات الموافقات التسويقية، والاستفادة من مرئياتهم وملاحظاتهم بما يعزز الشفافية، ويدعم تطوير الخدمات بشكل مستمر، ويرفع من كفاءة الإجراءات التنظيمية، ويضمن توافقها مع الاحتياجات التشغيلية والتنظيمية للمتعاملين.  وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024، الذي يحدد التزامات أصحاب حق التسويق (MAHs)، ومنها تعيين ما لا يقل عن منشأتين صيدلانيتين لاستيراد الأدوية المسجلة، ومنشأة واحدة على الأقل لتوزيعها، بما يعزز من تكامل واستدامة منظومة الإمداد.

آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: نسعى إلى تحقيق نصر كامل على إيران
2 مايو 2026
مخيم لنازحين فلسطينيين بين المباني المتضررة جراء القصف الإسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الأوضاع المعيشية في غزة بالغة الصعوبة والتعقيد
2 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء هجوم بطائرة مسيرة على ميناء توابسي (رويترز)
الأخبار العالمية
هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تستهدف الموانئ
2 مايو 2026
امرأة سودانية تسير بجوار قبور ضحايا الاشتباكات في أم درمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السودان.. تحالفات مشبوهة لإعادة إنتاج الفوضى وتغذية الصراع
2 مايو 2026
خيم لنازحين فلسطينيين بين المباني المدمرة في مدينة خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تدعو لإدخال الأدوية والمستلزمات الأساسية إلى غزة
2 مايو 2026
