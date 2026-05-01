عبد الرحمن العور: الإمارات نموذج عالمي في استقطاب الكفاءات والمواهب

سامي عبد الرؤوف (دبي)



أشاد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بأداء وتميّز الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الصحي الخاص، وبمساهمتهم في تعزيز ريادة هذا القطاع الذي يعتبر واحداً من القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية في تحقيق مستهدفات التوطين.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه «مجموعة ميديكلينك – مستشفى المدينة»، ترافقه قيادات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك ضمن البرنامج الاحتفالي الشامل الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركائها بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، في تصريحات خاصة لـ«مركز الاتحاد للأخبار»: «إن دولة الإمارات نموذج رائد عالمياً في استقطاب الكفاءات والمواهب بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة».

وأضاف معاليه: «الإمارات تعتبر من أكثر أسواق العمل نجاحاً وتنافسية واقتصادها جاذب للكفاءات من أنحاء العالم كافة، واليوم - أمس- نحتفل باليوم العالمي للعمال تقديراً وعرفاناً من دولة الامارات لهذه الكفاءات والمواهب». وأشار معاليه إلى أن هذه المواهب تشاركنا بناء هذا الاقتصاد الوطني ونسيج هذا المجتمع المتجانس، وفيه نحتفي بكل إنجازاتهم ومساهماتهم تقديراً منا وعرفاناً لهذا الدور، لافتاً إلى أن سوق العمل في القطاع الخاص بصفة عامة والقطاع الصحي بصفة خاصة يضم نخبة كبيرة من الكفاءات الإماراتية، وتساهم في النجاح الذي يحققه هذا السوق.

ونوه بالشراكة الناجحة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وعشرات الآلاف من الشركات والمجموعة الاستثمارية في القطاع الخاص، معتبراً أن القطاع الصحي الخاص، هو أحد المجالات الاقتصادية التي تجسد هذه الشراكة الناجحة، بما في ذلك تمكين الكوادر الإماراتية.

وأكد معاليه أن كل شخص يساهم في سوق العمل بالإمارات يستحق منا كل التقدير والاحترام، مشيراً إلى أن النتائج التاريخية التي يحققها ملف التوطين، تؤكد فاعلية قرارات وسياسات التوطين ومبادرات الدعم التي أطلقتها الحكومة، خصوصاً برنامج «نافس»، وذلك في ظل الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الذي يبدي التزاماً كبيراً في تحقيق مستهدفات التوطين الذي يحظى بدعم القيادة الرشيدة.

وأكد معاليه خلال لقائه بالمواطنين والمواطنات من العاملين في المستشفى بحضور هايين فان ايك، الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات ميديكلينيك الشرق الأوسط، مواصلة تقديم الدعم للكوادر الإماراتية لتعزيز مشاركتها في وظائف القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تجسّدت مجدداً في تمديد برنامج «نافس» حتى العام 2040. وأشار إلى أن تمديد برنامج «نافس» يؤكد أهمية ملف التوطين كواحد من الأولويات الوطنية التي تستهدف تمكين المواطنين والمواطنات، وتعزيز تنافسيتهم للمشاركة بفاعلية في التنمية المستدامة للدولة من خلال عملهم وتميّزهم في وظائفهم بمختلف القطاعات الاقتصادية.

واطلع معاليه خلال الزيارة على بيئة العمل والوظائف التي يشغلها المواطنون والمواطنات والبالغ عددهم 472 موظفاً وموظفة، والتي تمثل نسبة 12% من إجمالي عدد العاملين في المجموعة، كما اطلع على برامج التدريب ودورها في تعزيز مهارات وتنافسية الموظفين العاملين في المستشفى.

ونوه العور بجهود مجموعة ميديكلينك، وشراكتها الرائدة ومسؤوليتها المستدامة في دعم جهود التوطين، وتعزيز بيئة عمل جاذبة للمواطنين تسهم في تطور كفاءتهم، وترسّخ حضورهم وفاعليتهم في القطاع الصحي الخاص.



تمكين التوطين

تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالشراكة والتعاون مع «نافس»، تنفيذ «برنامج تطوير كوادر القطاع الصحي» الذي يتم من خلاله تقديم المنح الدراسية في التخصّصات الصحية والمكافآت المالية الشهرية للمواطنين من حملة شهادة الثانوية العامة، وصولاً إلى توظيفهم في المؤسسات الصحية الخاصة بعد تخرجهم. وأظهرت بيانات برنامج «نافس»، ارتفاع نسبة الخريجين المواطنين الذين يتجهون إلى القطاع الخاص من نحو 15% إلى قرابة 60%، في مؤشر واضح على تغير النظرة المجتمعية تجاه هذا القطاع.

ولم يكن هذا التحول نتيجة الدعم المالي فقط، بل جاء نتيجة منظومة متكاملة عزّزت من جاذبية القطاع الخاص كمسار مهني مستدام، وليس خياراً ثانوياً كما كان في السابق.



القطاع الخاص

أظهرت بيانات المجلس أن 11 ألف مواطن ومواطنة التحقوا بالعمل في القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مارس الماضي، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من برامج الدعم المالي لـ«نافس» (2026-2021)، 150 ألف مواطن، وارتفعت نسبة زيادة دخل المواطنين المستفيدين من «نافس» بنسبة 50%. وبلغ عدد الأبناء المشمولين بدعم علاوة الأبناء، نحو 38 ألفاً، وعرضت منصة نافس الإلكترونية 90 ألف فرصة عمل بهدف توفير فرص وظيفية للمواطنين بالقطاع الخاص، بينما ارتفع عدد المشتركين الجدد في صناديق التقاعد بالقطاع الخاص من ألفي مواطن ومواطنة في عام 2021، إلى 82 ألف مشترك بنهاية 2025.



تحول نوعي

خلال السنوات القليلة الماضية، أظهرت مؤشرات الأداء أن «نافس»، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021 ضمن «مشاريع الخمسين»، لم يكتفِ بتوسيع فرص التوظيف، بل أسهم في إحداث تحوّل تدريجي في معادلة سوق العمل، حيث بات استقطاب الكفاءات الوطنية جزءاً من التوجهات الاستراتيجية للعديد من مؤسسات القطاع الخاص، بما يعكس انتقال السوق من مرحلة إتاحة الفرص إلى مرحلة تعظيم القيمة، إذ أصبح المواطن شريكاً فاعلاً في دورة الإنتاج والنمو، وليس مجرد مستفيد من سياسات التوظيف. وتكتسب هذه المؤشرات وزناً أكبر بالنظر إلى الإنجازات التي حققها البرنامج منذ إطلاقه، إذ تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 176 ألف مواطن.



فعاليات الاحتفاء

على صعيد الاحتفاء بيوم العمال العالمي، نفّذت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس (الجمعة) برنامجاً متجدداً، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك ضمن مبادرات رفاه وإسعاد العمال ومشاركتهم الفرح في المناسبات كافة، والتأكيد على دورهم الرئيسي في المسيرة التنموية للدولة.

وشملت الفعاليات الاحتفالية التي تنظم تحت شعار «أسرة واحدة.. وطن واحد» أكثر من 18 نشاطاً ومبادرة في أكثر من 40 موقعاً على مستوى الدولة. ويعكس برنامج الاحتفالات، أولويات الوزارة ونهجها المستدام لإسعاد العمال، وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية، وإبراز مستوى التقدير والاحترام الذي يحظون به في الدولة، ومستوى الاهتمام بسلامتهم ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ونماذج التوعية، ما يعزّز بيئة العمل الرائدة، ويرسّخ مكانة العمال وريادة مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة، والمسيرة الإنسانية للدولة في جميع المجالات، ومنها مجالات سوق العمل، ومستوى الشراكة والوعي لدى الجهات كافة. وتضمن البرنامج الاحتفالي، تنظيم بطولة الكريكت بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين مع أبوظبي كريكت سبورتس هب ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة فرق من العمالة، حيث سيصاحب البطولة سحوبات على جوائز قيّمة وتكريم الفائزين في البطولة المشار إليها.

كما نظّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، سباق الجري العمالي في منطقة الميدان بدبي.

وتضمّنت الفعاليات الاحتفالية تكريم العمال وزيارتهم في مواقع عملهم، وتوزيع الهدايا، لا سيما على العمال في العديد من المراكز التجارية في الدولة، بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم.



زيارات ميدانية

قام فريق من الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بتنفيذ زيارات ميدانية إلى السكنات العمالية في أكثر من 10 مواقع على مستوى دولة الإمارات، بهدف التعبير عن الشكر والتقدير لجهود العمال، والاطمئنان على أحوالهم وتوزيع الهدايا عليهم.

كما تسعى الوزارة لتعزيز وعي العمال، وتوسيع إدراكهم بحقوقهم، ومعايير الصحة والسلامة، والتوجهات والتشريعات في الدولة، وترسيخ التحول الرقمي، عبر تنفيذ ورش افتراضية عن الصحة والسلامة بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات الصحية، وغيرها من الفعاليات الاحتفالية.

وتشهد مبادرات الوزارة إقبالاً لافتاً من قبل العمال، بفعل الثقة والتواصل الدائم مع العمال في كل مناسبة، حيث تُعد المناسبات والاحتفالات فرصة ينتظرها العمال للمشاركة، وتعزيز التواصل مع قيادات الوزارة في أجواء اجتماعية جميلة وراقية.