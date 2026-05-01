علوم الدار

علي النعيمي وسفير المملكة المتحدة يبحثان تعزيز التعاون

علي النعيمي وإدوارد أندرو هوبارت خلال اللقاء (وام)
2 مايو 2026 01:11

أبوظبي (وام)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس في أبوظبي، إدوارد أندرو هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة.
وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية والاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات والمملكة المتحدة، والتي تحظى باهتمام قيادتي وحكومتي البلدين، وتشهد تطوراً وتعاوناً مستمرين.
كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتعاون لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي إدانة الإمارات للاعتداءات الإيرانية على أراضيها ودول المنطقة، مشدداً على رفضها القاطع للممارسات كافة التي تمس سيادة الدول وتهدد أمنها واستقرارها، كما أكد أهمية حماية أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، داعياً إلى تكثيف التنسيق الدولي لضمان أمن الممرات البحرية.

