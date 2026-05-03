جاهزية عالية وكفاءة في حماية سيادة الوطن.. الإمارات تُجدد عهد القوة والوحدة

تحتفي الإمارات في 6 مايو الجاري، بذكرى تُجسِّد مسيرة العزة والسيادة، وهي مرور خمسين عاماً على توحيد قواتها المسلحة، القرار التاريخي الذي شكّل حجر الأساس لبناء قوة وطنية موحّدة تحمي المكتسبات وتصون الإنجازات، في محطة جسّدت قصة وطنٍ صنع من وحدته قوة، ومن عزيمته إنجازاً، لتبقى الإمارات نموذجاً يُحتذى به في بناء الدولة الحديثة القائمة على الاتحاد والتلاحم، وحصناً منيعاً يحمي مكتسباتها ويصون مستقبل أجيالها.

الذكرى الخمسون لتوحيد القوات المسلحة نتاج الرؤية الحكيمة التي أرساها القادة المؤسسون، يتقدمهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، فيما تواصل القيادة الرشيدة السير على هذا النهج، لإيمانها أن قوة الاتحاد تكمن في وحدة مؤسساته وتكاملها، حيث أثبتت القوات المسلحة الإماراتية، على مدى عقود، جاهزيتها العالية وكفاءتها في حماية سيادة الدولة، والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار، سواء على المستوى الوطني أو من خلال مشاركاتها الإنسانية والدولية.





القوات البرية

تُشكّل القوات البرية العمود الفقري لأي منظومة دفاعية، ومع تطور طبيعة الحروب الحديثة، لم يَعُد الانتشار الميداني وحده كافياً، لذلك ركّزت القوات البرية الإماراتية على تطوير مفهوم المناورة الذكية، الذي يعتمد على سرعة الحركة ودقة المعلومات قبل حجم القوة.

كما أصبح استخدام الطائرات من دون طيار «الدرون» جزءاً أساسياً من العمليات البرية، حيث توفر مراقبة مستمرة، وتقلّل المخاطر البشرية، وهو ما يعكس التحول نحو العمليات منخفضة المخاطر عالية الدقة.



التفوق الجوي

في عصر السرعة، غالباً ما يُحسم الصراع قبل أن تبدأ المواجهة البرية، ولهذا تمثّل القوات الجوية أحد أبرز عناصر الردع الاستراتيجي، فامتلاك طائرات متعددة المهام، قادرة على تنفيذ عمليات بعيدة المدى، يمنح الدولة قدرة على حماية مصالحها الحيوية، إضافة إلى توفير دعم جوي دقيق للقوات البرية والبحرية، غير أن التفوق الجوي لا يقوم على الطائرات فقط، بل على منظومة كاملة تشمل الإنذار المبكر، وأنظمة الدفاع الجوي، ومراكز القيادة المتقدمة.



الأمن البحري

تطل الإمارات على أحد أكثر الممرات البحرية نشاطاً في العالم، وهو ما يجعل الأمن البحري مسألة استراتيجية تتجاوز حدود المياه الإقليمية.

فالقوات البحرية طورت قدراتها لتشمل السفن متعددة المهام، وأنظمة المراقبة الساحلية، والمنصات غير المأهولة، بما يسمح بتأمين خطوط الملاحة والطاقة والتجارة العالمية، فالتركيز لم يعد فقط على المواجهة التقليدية، بل على مكافحة التهديدات غير المتكافئة مثل القرصنة البحرية أو التهريب.





الصناعة الدفاعية

واحدة من أبرز التحولات الاستراتيجية تتمثل في نمو الصناعات الدفاعية الوطنية، فلم تَعُد الدولة تعتمد بالكامل على شراء الأنظمة العسكرية، بل أصبحت شريكاً في تطويرها وإنتاجها. هذا التحول يعزز الاستقلالية الاستراتيجية ويخلق بيئة ابتكار تكنولوجي تسهم في الاقتصاد الوطني، كما يتيح للقوات المسلحة الحصول على حلول مصممة وفق احتياجاتها العملياتية الخاصة.



هندسة القوة

تمضي القوات المسلحة الإماراتية في مسارٍ واضح، قوامه الجاهزية الدائمة والقدرة على الاستجابة.

لم يكن بناء هذه القدرات استجابة ظرفية لتحديات طارئة، بل امتداداً لرؤية استراتيجية أدركت أن الاستقرار لا يتحقق برد الفعل، وإنما بالاستعداد المسبق، ولهذا اتخذت المؤسسة العسكرية نهجاً يقوم على التكامل بن مختلف التخصصات، بحيث تتحرك القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة تتبادل المعلومات والقرار في الزمن الفعلي.



الفضاء السيبراني

الحروب الحديثة قد تبدأ بهجوم إلكتروني يعطّل البنية التحتية الحيوية قبل أي تحرك عسكري تقليدي، لذلك أصبح الأمن السيبراني جزءاً من القدرات الدفاعية، لهذا تعمل القوات المسلحة على تطوير قدرات الحرب الإلكترونية والدفاع الرقمي لحماية أنظمة الاتصالات والطاقة والمعلومات، فهذه القدرات لا تقتصر على الدفاع فقط، بل تشمل القدرة على كشف التهديدات مبكراً وتحليلها، إن السيطرة على المعلومات أصبحت اليوم تعادل السيطرة على الأرض، وربما تفوقها تأثيراً.





المهام الإنسانية

واصلت القوات المسلحة الإماراتية دورها الفاعل في المهام الإنسانية والإغاثية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يعكس التزام الدولة بنهج التعاون والتضامن العالمي.



الإنسان أولاً

رغم التطور المتسارع في التكنولوجيا العسكرية، لا تزال الحقيقة الأكثر ثباتاً أن الإنسان هو مركز القوة العسكرية، ومن هنا جاء الاستثمار الإماراتي المكثف في التأهيل العسكري والأكاديمي، بدءاً من الكليات العسكرية الوطنية، وصولاً إلى برامج التدريب المشركة مع جيوش متقدمة حول العالم، فالضابط أو الجندي اليوم لا يتلقّى تدريباً تقليدياً يقتصر على المهارات القتالية، بل يُعد قائداً ميدانياً قادراً على اتخاذ القرار في بيئات معقدة. التدريب يشمل القيادة، إدارة الأزمات، التفكير التحليلي، والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة، بما يجعل العنصر البشري قادراً على العمل ضمن منظومات قتالية رقمية.



التحديث والتطوير

أظهرت التطورات في القوات المسلحة الإماراتية التزام الدولة بتعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير صناعاتها العسكرية، مع التركيز على بناء كوادر بشرية مؤهلة ومشاركة فاعلة في المهام الإنسانية والدولية.



إنجازات نوعية

كان للقرار التاريخي بتوحيد القوات المسلحة دوره الكبير في الإنجازات التي تم تحقيقها، وأبرزها تطوير الصناعات الدفاعية المحلية، حيث شهدت الإمارات تطوراً ملحوظاً في صناعاتها الدفاعية، وأصبحت تنتج وتُصدِّر مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك العربات المدرعة، والطائرات من دون طيار، والأسلحة الفردية، والسفن الحربية، هذا التطور يعكس التقدم في توطن التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الدفاع.



الكوادر البشرية

تم التركيز على تطوير الموارد البشرية العسكرية من خلال برامج، مثل الخدمة الوطنية، التي أُطلقت في عام 2014، لتأهيل شباب الوطن وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للدفاع عن الوطن، كما تم الاستثمار في التدريب والتعليم العسكري لضمان جاهزية القوات المسلحة لمواجهة التحديات المستقبلية.



القيادة والتوجيه

تبوأت القوات المسلحة الإماراتية مكانتها المستحقة بن جيوش العالم الحديثة؛ بفضل التطوير المستمر في التنظيم والتأهيل والتسليح، وساهم تطوير القوات المسلحة في امتلاك قوة ردع قوية تُعدّ الضمانة الأكيدة للحفاظ على السلام والاستقرار. هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.