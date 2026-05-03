الإمارات تحتفي بالذكرى الـ 50 لتوحيد القوات المسلحة

هدى الطنيجي (أبوظبي)



تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة في السادس من مايو بذكرى وطنية خالدة تجسد مسيرة العزة والسيادة، بمناسبة مرور خمسين عاماً على توحيد قواتها المسلحة، القرار التاريخي الذي أرسى دعائم قوة وطنية موحدة تحمي المكتسبات وتصون المنجزات، حيث غدت الإمارات نموذجاً رائداً في بناء دولة حديثة تقوم على الاتحاد والتلاحم، وتستمد قوتها من وحدة مؤسساتها وتكاملها.

وخلال مسيرتها، أثبتت القوات المسلحة الإماراتية جاهزية عالية وكفاءة رفيعة في حماية سيادة الدولة، وتعزيز الأمن والاستقرار، محلياً ودولياً، إلى جانب دورها الإنساني المشهود. كما أسهم توحيدها في تحقيق نقلة نوعية في الصناعات الدفاعية الوطنية، لترسخ الدولة مكانتها منتجاً ومصدراً لمعدات عسكرية متطورة، في انعكاس واضح لتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الوطنية.