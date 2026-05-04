الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تُدين بأشد العبارات استهداف ناقلة وطنية تابعة لـ "أدنوك" أثناء مرورها من مضيق هرمز

الإمارات تُدين بأشد العبارات استهداف ناقلة وطنية تابعة لـ "أدنوك" أثناء مرورها من مضيق هرمز
4 مايو 2026 15:09

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي، الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة "أدنوك"، باستخدام طائرتين مسيّرتين، أثناء مرورها من مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدّد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية، واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي، يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

أخبار ذات صلة
«أدنوك» تُطلق برنامج تعزيز المرونة الصناعية
الإمارات ترحب بقرار مجلس منظمة الأغذية والزراعة بإدانة إيران

وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الاعتداءات الغادرة، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

المصدر: وام
إيران
أدنوك
الإمارات
مضيق هرمز
آخر الأخبار
أرسنال وأتلتيكو.. قمة «فن الدفاع» في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
أرسنال وأتلتيكو.. قمة «فن الدفاع» في دوري أبطال أوروبا
اليوم 15:51
«سيراميك رأس الخيمة» تعرض أحدث ابتكاراتها في «اصنع في الإمارات 2026»
اقتصاد
«سيراميك رأس الخيمة» تعرض أحدث ابتكاراتها خلال «اصنع في الإمارات 2026»
اليوم 15:51
«الثقافة» تشارك بجناح الحرفيين في «اصنع في الإمارات»
اقتصاد
«الثقافة» تشارك بجناح الحرفيين في «اصنع في الإمارات»
اليوم 15:50
«أبوظبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» يستكملان صفقة إعادة تمويل بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» يستكملان صفقة إعادة تمويل بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني
اليوم 15:49
«أدنوك» تُطلق برنامج تعزيز المرونة الصناعية
اقتصاد
«أدنوك» تُطلق برنامج تعزيز المرونة الصناعية
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©