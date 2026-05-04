قرقاش: موقف الإمارات ثابت في رفض العدوان ومع حرية الملاحة في الممر الدولي الحيوي

أنور قرقاش
4 مايو 2026 15:57

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن موقف دولة الإمارات ثابت في رفض العدوان ومع حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي.
وقال معاليه، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»:" يستمر العدوان الإيراني الغاشم، وأعمال القرصنة البحرية باستهداف ناقلة وطنية تابعة لـ"أدنوك" أثناء عبورها مضيق هرمز.
وأضاف معاليه:"موقف الإمارات ثابت في رفض العدوان ومع حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي".
وأشار معاليه:"هذه الاعتداءات تؤكد أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
